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'Kayıp komisyon' iddiası: Eski Varlık Fonu Başkanı Mehmet Bostan tutuklandı

Eski Varlık Fonu Başkanı Mehmet Bostan ve iş insanı Bülent Göktuna hakkında 'kayıp komisyon' iddiası. Bostan ve Göktuna'nın, 25 milyon dolarlık bir komisyona aracılık ederek devleti zarara uğrattıkları gerekçesiyle tutuklandığı ortaya çıktı. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberi.

Giriş: 25.06.2023 - 20:00 | Güncelleme: ABONE OL
'Kayıp komisyon' iddiası: Eski Varlık Fonu Başkanı Mehmet Bostan tutuklandı

Eski Varlık Fonu Başkanı Mehmet Bostan ve Mineks Uluslararası Sermaye ve Yatırım Danışmanlığı firmasının yönetim kurulu başkanı Bülent Göktuna hakkında 'kayıp komisyon' iddiası ortaya çıktı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre 2018'de Maliye ve Hazine Bakanlığı'na atanan Berat Albayrak, Varlık Fonu'nda 25 milyon dolarlık bir açık olduğunu tespit etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN EL KOYDU

Yapılan incelemeler sonunda bu paranın Mineks Uluslararası Sermaye ve Yatırım Danışmanlığı firmasının yönetim kurulu başkanı Bülent Göktuna'ya transfer edildiği öğrenildi.

Ortaya çıkan bu ayrıntılardan sonra olaya Cumhurbaşkanı Erdoğan el koydu. Olayı Devlet Denetleme Kurulu'nun incelemesini istedi.

25 MİLYON DOLARLIK KOMİSYON BUHAR OLUP UÇTU

İddialara göre yurt dışından 25 milyar dolarlık fon bulacağını söyleyen Bülent Göktuna, 25 milyon dolarlık bir komisyon karşılığında bu işe soyundu. Ancak istenen fon alınamadığı gibi 25 milyon dolarlık komisyon da buhar olup uçtu.

RAPOR TAMAMLANDI

Devlet Denetleme Kurulu 1 yılı aşkın bir sürenin ardından raporunu tamamladı. Raporda oklar, Mehmet Bostan ve Bülent Göktuna'yı gösteriyordu.

TUTUKLANDILAR

Tamamlanan raporun ardından savcılık harekete geçti. Savcılığın talimatı üzerine eski Varlık Fonu Başkanı Mehmet Bostan ve Bülent Göktuna gözaltına alındı. Savcılık tarafından sorgulanan Bostan ve Göktuna tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme Bostan ve Göktuna hakkında tutuklama kararı verdi. İkili, işlemlerin ardından Silivri Cezaevi'ne konuldu.

2016’DA BAŞKANLIĞA ATANMIŞTI

Mehmet Bostan, Kasım 2016'da Varlık Fonu'na başkan olarak atanmıştı. 11 ay boyunca Varlık Fonu'nu yöneten Mehmet Bostan, Eylül 2017'de ani bir şekilde görevden alınmıştı.

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