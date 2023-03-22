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Almanya’dan gelen iş insanının kaçırıldığına dair görüntüler ortaya çıktı!

Almanya’da yaşayan ve İstanbul’a gelen iş insanı Zeki Oğuz, kayıplara karıştı. İş insanına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Marketten alışverişten çıkan Oğuz, 3 kişi tarafından zorla bir araca bindiriliyor. Görüntülerde şüphelilerin iş insanı Oğuz diye bir başka kişiyi zorla araca bindirmeye çalışırken de görüldüğü kayıtlar ortaya çıktı. Yanlış kişiyi araca bindirmeye çalıştıklarını fark eden şüpheliler, daha sonra marketten çıkan Oğuz’u araca bindiriyor. İstanbul’da da bir restoranın ortağı olan iş insanı için arkadaşı kayıp başvurusunda bulundu. Polis çalışma başlattı

Giriş: 22.03.2023 - 16:01 | Güncelleme: ABONE OL
Kayıp iş insanının kaçırıldığına dair görüntüler ortaya çıktı!
Kayıp iş insanının kaçırıldığına dair görüntüler ortaya çıktı!
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Almanya’da yaşayan ve İstanbul Taksim’ de bir restoranın ortağı olan iş insanı Zeki Oğuz, geçtiğimiz hafta İstanbul’a geldi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, Oğuz geldikten bir gün sonra Kemerburgaz Göktürk’te kayıplara karıştı. Oğuz’a ulaşamayan arkadaşı L.U., karakola giderek kayıp başvurusunda bulundu.

TELEFONLARI KAPALI

Zeki Oğuz ile o gün mesajlaştığını söyleyen arkadaşı L.U., daha sonra kendisine ulaşamadığını söyledi. Şikayet dilekçesinde, telefonları kapanan ve Whatsapp mesajlarının da iletilmediği arkadaşının hayatından endişe ettiğini ekledi.

ŞOK GÖRÜNTÜLER BULUNDU

Oğuz’un kaybolmadan önce çevredeki marketlerin güvenlik kameralar görüntüleri de incelendi. Görüntülerde iş insanı Oğuz’un izine rastlanıldı. Buna göre alışveriş yaptığı marketin kasasında ödeme yapan iş insanı Oğuz’un market çıkışında yaşadıkları şoke etti.

ÖNCE YANLIŞ KİŞİ KAÇIRILMAK İSTENİYOR

Ortaya çıkan görüntülerde, marketin önünde şüpheli kişiler dikkat çekiyor. Elinde alışveriş torbasıyla çıkan bir kişi, Zeki Oğuz diye şüpheli 3 kişi tarafından zorla araca bindirilmek isteniyor. Ancak kısa bir süre sonra araca bindirilmek istenen kişi Zeki Oğuz olmadığı anlaşılınca serbest bırakılıyor. Ve bir sonraki kişi olan Zeki Oğuz’a yönelen saldırganlar kendisini zorla araca bindiriyor.

KİM OLDUKLARI ARAŞTIRILIYOR

İstanbul Taksim’de de bir restoranın ortağı olduğu belirtilen iş insanı Zeki Oğuz'un, kimler tarafından araca bindirildiğine dair çalışmalar başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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