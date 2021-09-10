Kayıp gencin eşyaları derede bulundu!

İHA

Edinilen bilgiye göre, Küçükçekmece’de 4 Eylül akşam saatlerinde 24 yaşındaki Ahmet Çetin'den ailesi haber alamayarak, kayıp ihbarında bulundu.

İHA'nın haberine göre, yapılan ihbarın ardından polis ekipleri 24 yaşındaki gencin bulunması için arama çalışmalarını sürdürdü. Dün saat 16.00 sıralarında Hasanoğlu Deresi'nin yakınında çalışan bir temizlik görevlisi, derede ayakkabı, elbise ve bir cüzdanın olduğunu gördü ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yeri inceleme polis ekipleri, bulunan eşyalar üzerinde inceleme yaptı. Daha sonra kaybolan 24 yaşındaki gencin yakınları olay yerine geldi.

İncelemenin ardından bulunan elbise, ayakkabı, cüzdan ve çorapların 4 Eylül’de kaybolan Ahmet Çetin'e ait olduğu tespit edildi. Eşyalar karakola götürülürken, gencin ailesi konu hakkında konuşmak istemediğini belirtti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.