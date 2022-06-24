Kayıp emlakçı cinayete kurban gitmiş!

DHA

Antalya'nın Alanya ilçesinde kaybolan emlakçı Ahmet Ataoğlu'nun (34), toprağa gömülü cansız bedenine ulaşan polis, şüphelinin ormandaki barakada kalan B.K. olduğunu belirledi.

Alanya'da emlakçılık yapan Ahmet Ataoğlu'dan 5 Haziran'dan beri haber alamayan yakınları, polise kayıp ihbarında bulundu. Polis ekipleri, Ataoğlu'nun en son Büyükhasbahçe Mahallesi'nde görüldüğünü belirledi ve aramalarını bu bölgede yoğunlaştırdı.

TOPRAĞA GÖMÜLÜ CESET BULUNDU

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgede toprak altına gömülmüş ceset olduğunu tespit etti. Toprak altından dün çıkarılan cansız bedenin, Ahmet Ataoğlu'na ait olduğu belirlendi. Ataoğlu'nun cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

YAKINDAKİ BARAKADA GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren ekipler, Ahmet Ataoğlu ile en son görüşen kişinin, cansız bedenin bulunduğu bölgenin yakınındaki barakada kalan B.K. olduğunu tespit etti. Polis ekiplerince dün gözaltına alınan B.K., cinayeti itiraf etti.

KESERLİ VAHŞETİ İTİRAF ETTİ

B.K., 6 Haziran sabahı Teras mevkisindeki barakada yalnız oldukları sırada aralarında çıkan tartışma sonrası Ataoğlu'nun başına keserle vurduğunu anlattı. B.K., daha sonra halıya sardığı Ahmet Ataoğlu'nu cansız bedenini barakaya 20 metre uzaklıktaki alana gömdüğünü söyledi.

Olayla ilgili soruşturmanın geniş kapsamlı sürdürüldüğü belirtildi.