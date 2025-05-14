Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayınvalide Güldane damat Cuma olayında soruşturma tamam | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Kayınvalide damat olayında soruşturma tamam!

        Kayseri'de, engelli kızının nişanlısıyla kaçan kadın ve damat adayı hakkında "hırsızlık", "tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarından 10 yıl 3 aydan 21.5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Şüpheliler iddiaları reddetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 08:20 Güncelleme: 14.05.2025 - 09:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayınvalide damat olayında soruşturma tamam!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kayseri'nin Develi ilçesinde, engelli kızı D.Ş'nin (25) nişanlısıyla kaçan anne Güldane Ş. (46) ve damat adayı Cuma D'nin (21) sosyal medya ile televizyon kanallarına yansıyan görüntüleri, dillendirilen iddialar ve şikayet sonrası İstanbul'da gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanmıştı. Dosya yetkisizlik kararıyla Develi Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti.

        SAVCILIK SORUŞTURMASI TAMAMLANDI

        AA'daki habere göre engelli kızı D.Ş'nin nişanlısıyla kaçan anne Güldane Ş. ve damat adayı Cuma D'nin sosyal medya ile televizyon kanallarına yansıyan görüntüleri, bazı iddialar ve şikayet üzerine Develi Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma tamamlandı.

        REKLAM

        21.5 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

        Hazırlanan iddianame, Develi Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, Güldane Ş. ve Cuma D. hakkında "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık", "birden fazla kişiyle birlikte tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarından 10 yıl 3 aydan yıldan 21.5 yıla kadar hapis cezası istendi.

        MAĞDUR KADIN OLAYI ANLATTI

        Mağdur D.Ş, iddianamede yer alan ifadesinde, sanık Cuma D. ile geçen yıl nişanlandığını anlattı. Bir süre sonra nişanlısı ile annesi arasında samimiyet oluşmaya başladığını öne süren D.Ş, şunları kaydetti:

        "SENİ ÖLDÜRÜRÜZ' DEYİP DARP ETTİLER"

        "İkisinin yakınlaşmalarını babama söyleyeceğimi dile getirince annem Güldane ve Cuma bana 'Bizim dışarı gittiğimizi, ikimizin evde kaldığını asla babana söylemeyeceksin. Yoksa seni öldürürüz.' şeklinde sözler söyleyip, vücudumun çeşitli bölgelerine vurmak suretiyle beni darp etti. Bu şekilde sürekli aramızda tartışma yaşanıyordu."

        REKLAM

        İKİSİNDEN DE ŞİKAYETÇİ OLDU

        Babası T.Ş'nin biriktirdiği altınların yatak odasındaki dolabın içinde olduğunu belirten D.Ş, "Annem Güldane'nin evden gitmesinden sonra altınların bulunduğu dolabın içini kontrol ettiğimizde, dağınık vaziyetteydi ve altınlar yerinde yoktu. Bana yönelik eylemde bulunan Güldane ve Cuma'dan davacı ve şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

        BABA DA EŞİNDEN VE DAMATTAN ŞİKAYETÇİ OLDU

        Müşteki T.Ş. (52) ifadesinde, evde bulunan 14 tam altın, 1 bilezik, 19 bin 500 dolar ve 35 bin lirayı sakladığı yerde göremeyince karakola müracaatla bulunduğunu, olayla nedeniyle de 2 sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

        SUÇLAMALARI REDDETTİLER

        İddianamede, zarar tespit tutanağında çalıntı iddiasında bulunulan eşyaların toplam değerinin 1 milyon 226 bin 900 lira olduğu belirtildi. Sanıklar Güldane Ş. ve Cuma D. ise suçlamaları kabul etmedi.

        İlişkileri ortaya çıkmıştı: Kayınvalide ve damat tutuklandı
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #kayseri
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerine kimler katılacak?
        İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerine kimler katılacak?
        Salmonella bakterisi bulunmuştu! Öldüren kumpire istenen ceza açıklandı!
        Salmonella bakterisi bulunmuştu! Öldüren kumpire istenen ceza açıklandı!
        DEM Parti sahaya iniyor
        DEM Parti sahaya iniyor
        Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem
        Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem
        "Vergide büyük indirim düzenlemesi tamam gibi"
        "Vergide büyük indirim düzenlemesi tamam gibi"
        Kritik uyarı geldi! 7 kent için "sarı" alarm! 6 bölgede sağanak!
        Kritik uyarı geldi! 7 kent için "sarı" alarm! 6 bölgede sağanak!
        Cannes'da Trump'a sert eleştiriler
        Cannes'da Trump'a sert eleştiriler
        Rapor kullanımında süreye dikkat!
        Rapor kullanımında süreye dikkat!
        Suriye'ye yaptırımlar kaldırıldı: Trump, Şara ile görüşecek
        Suriye'ye yaptırımlar kaldırıldı: Trump, Şara ile görüşecek
        Aç değilken de yiyor musun? 'Tamamen duygusal' olabilir!
        Aç değilken de yiyor musun? 'Tamamen duygusal' olabilir!
        Macron: Nükleer bombalar hakkında görüşmeye açığız
        Macron: Nükleer bombalar hakkında görüşmeye açığız
        ABD ile Suudi Arabistan arasında silah anlaşması
        ABD ile Suudi Arabistan arasında silah anlaşması
        Tekke ve Buruk'tan final öncesi iddialı sözler
        Tekke ve Buruk'tan final öncesi iddialı sözler
        'Alt-Girl'ler dolu dizgin geliyor
        'Alt-Girl'ler dolu dizgin geliyor
        Yasağa uydular
        Yasağa uydular
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri tutuklandı
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri tutuklandı
        Markalardan AVM'lere cevap
        Markalardan AVM'lere cevap
        Abraham listede, Romulo beklemede!
        Abraham listede, Romulo beklemede!
        "Geçmişte Türktüm"
        "Geçmişte Türktüm"
        Habertürk Anasayfa