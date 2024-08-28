Kayın Narin için uzman görüşü: Köydeki tüm evler aranmalı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta Kur'an kursundan çıktıktan sonra kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları 8'nci gününde devam ediyor.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberine göre, bugüne kadar yapılan çalışmalarda 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 11 bin dönümden fazla alan tarandı, ancak bir sonuç alınamadı. Bugün Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım önemli bir açıklamada bulundu. Yıldırım, "Dakika dakika her şeyi kayıt altına aldık. Sonuca çok yaklaştık. Elimizde önemli deliller var bulacağız" dedi.

Türkiye’nin kilitlendiği bu olayla ilgili cinayet uzmanı emekli polis memuru Mustafa Bayram, bazı değerlendirmelerde bulundu. Birçok olaya bakan Bayram, Narin’in kaybolduğu bölgenin belli hanelerden oluşan bir köy olduğunu belirterek “8 yaşında bir kız çocuğunun şu ana kadar bulunamaması endişe vericidir. Basında takip ettiğim kadarıyla, jandarma ekipleri birçok araç üzerinde çalışma yapmış. Bazı kişilerin bilgisine başvurmuş. Yetkililer haber alınamayan küçük kızımızın başına her şey gelme ihtimalini düşünerek bazı çalışmaları yapmalıdır. Nedir bunlar? Bölgeye baktığımızda orası bir mezra köy. Köy kaç haneden oluşuyor, 80 ya da 100 haneden oluşuyor. Eğer bu evlerin tamamı aranmamışsa jandarma çok acil olarak savcının talimatıyla tüm evlerde titiz bir arama yapmalı” dedi.

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"GEREKİRSE LUMİNOL ÇALIŞMA YAPILMALI"

Narin’in bir evde başına bir iş geldiyse o evde mutlaka iz olabileceğini belirten Bayram, “Evlerde şüphe çekecek bir durum var mı yok mu bakılmalı. Narin herhangi bir evde tutulmuşsa ona ait bazı bulgular kesinlikle bulunabilir. Böyle şüpheli bir durumda hemen luminol çalışma yapılmalı. Şüpheli görülebilecek kişilerin o gün giydiği kıyafetler incelenmek üzere alınmalı. Kıyafetler üzerinde küçük kızımıza ait bulgular aranabilir" şeklinde konuştu.

"YAKINLARI İNCELENMELİ"

Jandarmanın aile bireyleri dahil tüm yakınları da incelediğini düşündüğünü belirten Bayram, “Ailenin yakınları ile arası nasıl bilmiyoruz. Sorun yaşayan bir akrabası var mı yok mu? Varsa o kişilerin evleri iyi aranmalı incelenmeli. Küçük kızımıza cinsel istismar saldırısı da göz önünde düşünülerek, köyde sabıkalı veya yalnız yaşayan erkekler varsa da mutlaka iyice incelenmeli” dedi

BÖLGEYE GİRİŞ ÇIKIŞ YAPANLAR

Olay günü kimlerin nerede olduğuna dair bir çalışmanın yapılması gerektiğini de söyleyen cinayet uzmanı Bayram şöyle devam etti: "Olay günü o bölgeye giriş çıkış yapan kişilerin tespit edilmesi için cep telefonlarıyla ilgili baz kayıtları alınmalı. Bu da önemli bir çalışmadır. Kimlerin kullandığı cep telefonu o gün ya da daha sonra bölge dışına çıkmış veya bölgeye giren yabancı kimse var mı? Hepsine titizlikle bakılmalı. Tabi bu anlattıklarımızı belki gizlilik içinde yapılıyordur bilemiyoruz. Küçük kızımızın kaçırılması ihtimali üzerine bunların da yapılması gerekir. O köyde oturan herkesin kullandığı cep telefonlarının sinyal bilgilerinin incelenmesi önemli.”