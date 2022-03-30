Kayhan filmi bu akşam Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşuyor. İşte filmin konusu ve oyuncularına ilişkin merak edilenler...



KAYHAN FİLMİ KONUSU

Şahan Gökbakar'ın başrolünde yer aldığı Kayhan, eline geçen yıllıktan lise arkadaşlarının aslında kendisinden nefret ettiğini öğrenen Kayhan'ın intikam alma çabasını anlatıyor.

KAYHAN FİLMİ OYUNCULARI

Şahan Gökbakar

İrfan Kangı

Gökçe Eyüboğlu