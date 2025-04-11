Kaygıyla başa çıkmayı kolaylaştırıyor, gribin etkilerini azaltıyor... Ekinezya çayı hakkında mutlaka bilinmesi gerekenler

Echinacea, ekinezya ya da kirpi otu.. Daha önce farklı isimlerle de duyabildiğiniz kökeni Kuzey Afrika'ya dayanan ekinezyanın tüketimi bugünlerde epey yaygınlaştı. Turuncu tohumları, pembe uzun yapraklarıyla dalında bir papatyayı andıran ekinezyanın sağlığımız üzerine faydaları konuşulmaya değer.

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Bağışıklık sistemimizin güçlü olması hem vücudumuzun dışarıdan alabileceği virüs ve bakterilerden korunabilmesi hem de halihazırda kapmış olduğu mikropların vücuttan atılmasını sağlamak için hayati öneme sahip. Güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olabilmek için de beslenme listelerimizi meyvelerle ya da bitkisel ürünlerle desteklemek de pek çoğumuz için alışılmış ve olağan bir durum.

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HEM GRİPTEN KORUR HEM BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

Biz soğuk algınlığı şikayetinde hemen ıhlamura ya da zencefile koşmaya alışığız ancak böyle durumlar için tek çaremiz zencefil ya da ıhlamur değil. Ekinezya bitkisinin yaprakları, kökleri ve çiçekleri kurutularak yapılan ekinezya çayı, hem antibakteriyel hem antiviral hem de anti-inflamatuar özellikler gösterdiği için özellikle soğuk algınlığına faydasıyla öne çıksa da aslında vücudumuz üzerindeki tek faydası bu değil.

Ekinezyanın yapısındaki fenolik bileşikler ve alkamidler, vücudun enfeksiyonlara karşı kendini korumasını güçlendirir. Ama ekinezyanın iltihap önleyici özellikleri barındırması sayesinde boğaz ağrısı, bademcik iltihabı ve sinüzit gibi solunum yolu rahatsızlıkları esnasında kişinin rahatlamasını sağlayabilir. STRESLE BAŞ ETMEYE YARDIM EDER Stresin vücudumuz üzerindeki kötü etkilerinden biri de hücrelere zarar vermesi ve yaşlanmayı hızlandırması... Ekinezyanın içeriğindeki antioksidan özellikler hücreleri oksidatif strese karşı korur. Bu da yaşlanma etkilerini geciktirmeye fayda sağlar. Hatta bilim dünyasındaki bazı çalışmalar ekinezyanın kaygı seviyesini azaltmaya yardım edebileceğini de iddia ediyor... Ekinezyanın sağlığımız için bir diğer faydası da kan şekerinin dengelenmesi üzerindeki rolü. Kan şekerinin yüksek olması sağlığımız için diyabet gibi, kalp hastalıkları gibi çeşitli sorunların kapısını aralayabilir. Ekinezya çayı yüksek kan şekeri seviyelerini düşürmeye yardım ederek insülin duyarlılığının gelişmesini engeller. AMAN DİKKAT! Ancak ekinezya tüketmeden önce riskli grupta olup olmadığınızı bilmeniz oldukça önemli. Çünkü her bitki çayında olabileceği gibi ekinezya çayının tüketilmesinde bazı sakıncalı gruplar var. Örneğin polen alerjisi olanlar için ekinezya iyi bir tercih olmayacaktır. Eğer fazla tüketirseniz mide bulanması, baş dönmesi ya da sindirim sorunları yaşayabilirsiniz. Hamilelik ve emzirme dönemindeki kadınların asla doktoruna danışmadan tüketmemesi gerekir.