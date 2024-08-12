Kaybolan çocuğunu bulunca havaya kaldırıp, yere fırlattı

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Konya'da bir düğünde kaybolup, salonun bahçesinde bulunan çocuk, iddiaya göre öfkelenen babası tarafından havaya kaldırıp, yere fırlatıldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 9 Ağustos'ta Meram ilçesi Hatip Caddesi'ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre; davetlilerden bir ailenin çocuğu, yanlarından ayrıldıktan sonra gözden kayboldu. Anne de salon içinde bir süre çocuğunu aradı.

Kaybolan çocuğu, aile fertlerinden diğer çocuk ile baba da aramaya başladı. Bir süre sonra çocuk, bahçede bulundu. Bu sırada sinirlenen baba, yanına gelen çocuğunu havaya kaldırıp, fırlattı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Daha sonra anne ile bir kadın, babayı sakinleştirmeye çalışıp, çocuğu alıp salona gitti.