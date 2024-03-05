Kayahan ölümünün 9'uncu yılında da 'İyi ki Doğdun Kayahan' konseri ile anılacak

Kayahan ölümünün 9'uncu yılında da 'İyi ki Doğdun Kayahan' konseri ile anılacak

REKLAM advertisement1

Hayatını 66 yaşında kaybeden Kayahan'ın, ölümünden itibaren her yıl 13 Mart'ta 'İyi ki Doğdun Kayahan Konserleri düzenleniyor. Bu yıl, İş Kuleleri Salonu'nda gerçekleşecek konserde, sahnede 30 kişilik orkestra yer alacak. İpek Açar Kömürcü, Emre Altuğ'a eşlik ederken, Demet Sağıroğlu da konserin bir başka özel ismi olacak.

Kayahan'ın 1999'da evlendiği ve bu evlilikten bir çocukları olduğu eski eşi İpek Açar Kömürcü, sosyal medya hesabı üzerinden konseri duyuran paylaşımının altına duygu dolu şu notu düştü, "Unutulmaz eserler bırakıp kalplerde ölümsüz olan, Biricik Aslı Gönül’ümün babası, iyi ki doğmuşsun." Fotoğraflar: Depo, HT Magazin