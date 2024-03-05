Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Kayahan ölümünün 9'uncu yılında da 'İyi ki Doğdun Kayahan' konseri ile anılacak

        Kayahan ölümünün 9'uncu yılında da 'İyi ki Doğdun Kayahan' konseri ile anılacak

        Merhum şarkıcı Kayahan'ın her yıl, yaş günü olan 13 Mart'ta gerçekleşen 'İyi ki Doğdun Kayahan' anma konserleri bu yıl da devam edecek. Kayahan şarkıları, Emre Altuğ'un yorumuyla 'İstanbul Kadar Güzel' konserinde bir araya getirilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2024 - 14:23 Güncelleme: 05.03.2024 - 14:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        'İyi ki Doğdun Kayahan' konseri ile anılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hayatını 66 yaşında kaybeden Kayahan'ın, ölümünden itibaren her yıl 13 Mart'ta 'İyi ki Doğdun Kayahan Konserleri düzenleniyor. Bu yıl, İş Kuleleri Salonu'nda gerçekleşecek konserde, sahnede 30 kişilik orkestra yer alacak. İpek Açar Kömürcü, Emre Altuğ'a eşlik ederken, Demet Sağıroğlu da konserin bir başka özel ismi olacak.

        Kayahan'ın 1999'da evlendiği ve bu evlilikten bir çocukları olduğu eski eşi İpek Açar Kömürcü, sosyal medya hesabı üzerinden konseri duyuran paylaşımının altına duygu dolu şu notu düştü, "Unutulmaz eserler bırakıp kalplerde ölümsüz olan, Biricik Aslı Gönül’ümün babası, iyi ki doğmuşsun."

        Fotoğraflar: Depo, HT Magazin

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kayahan
        #İpek Açar
        #emre altuğ

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TEM'de 5 kişinin öldüğü kazada kahreden ayrıntı!
        TEM'de 5 kişinin öldüğü kazada kahreden ayrıntı!
        Almanya vize başvurularında yeni dönem
        Almanya vize başvurularında yeni dönem
        Fenerbahçe'de Avrupa 11'i netleşiyor!
        Fenerbahçe'de Avrupa 11'i netleşiyor!
        Sıcaklık 10 derece düşecek! Tüm hafta yağış var!
        Sıcaklık 10 derece düşecek! Tüm hafta yağış var!
        Çatalhöyük'te tarihi keşif!
        Çatalhöyük'te tarihi keşif!
        İkramiyeler ne zaman yatacak? Bakan açıkladı
        İkramiyeler ne zaman yatacak? Bakan açıkladı
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        Bakan Tekin'den yeni müfredat açıklaması
        Bakan Tekin'den yeni müfredat açıklaması
        9 kişinin öldürüldüğü vahşet ambulans kamerasında!
        9 kişinin öldürüldüğü vahşet ambulans kamerasında!
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışına satıldı
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışına satıldı
        Okulun tek öğrencisi!
        Okulun tek öğrencisi!
        Kardeş katili cinayeti anlattı!
        Kardeş katili cinayeti anlattı!
        Ramazan boyunca fiyat sabitleyecekler
        Ramazan boyunca fiyat sabitleyecekler
        Araç sigortası için kritik karar
        Araç sigortası için kritik karar
        Yarısı sabit kur, yarısı güncel kur!
        Yarısı sabit kur, yarısı güncel kur!
        Dünyada 23'üncü sıradalar
        Dünyada 23'üncü sıradalar
        Eski F1 pilotunun 1995'te çalınan arabası bulundu
        Eski F1 pilotunun 1995'te çalınan arabası bulundu
        Dinlemeye var izlemeye yok
        Dinlemeye var izlemeye yok
        Türkiye'nin Milli Güvenlik Strateji Belgesi yazılıyor
        Türkiye'nin Milli Güvenlik Strateji Belgesi yazılıyor
        Beşiktaş'tan teyitli isyan!
        Beşiktaş'tan teyitli isyan!
        Habertürk Anasayfa