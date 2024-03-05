Kayahan ölümünün 9'uncu yılında da 'İyi ki Doğdun Kayahan' konseri ile anılacak
Merhum şarkıcı Kayahan'ın her yıl, yaş günü olan 13 Mart'ta gerçekleşen 'İyi ki Doğdun Kayahan' anma konserleri bu yıl da devam edecek. Kayahan şarkıları, Emre Altuğ'un yorumuyla 'İstanbul Kadar Güzel' konserinde bir araya getirilecek
Hayatını 66 yaşında kaybeden Kayahan'ın, ölümünden itibaren her yıl 13 Mart'ta 'İyi ki Doğdun Kayahan Konserleri düzenleniyor. Bu yıl, İş Kuleleri Salonu'nda gerçekleşecek konserde, sahnede 30 kişilik orkestra yer alacak. İpek Açar Kömürcü, Emre Altuğ'a eşlik ederken, Demet Sağıroğlu da konserin bir başka özel ismi olacak.
Kayahan'ın 1999'da evlendiği ve bu evlilikten bir çocukları olduğu eski eşi İpek Açar Kömürcü, sosyal medya hesabı üzerinden konseri duyuran paylaşımının altına duygu dolu şu notu düştü, "Unutulmaz eserler bırakıp kalplerde ölümsüz olan, Biricik Aslı Gönül’ümün babası, iyi ki doğmuşsun."
Fotoğraflar: Depo, HT Magazin