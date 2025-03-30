Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kavgayı ayırmak isterken öldü | Son dakika haberleri

        Kavgayı ayırmak isterken öldü

        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada tarafları ayırmaya çalışan yaşlı adam, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 1 kişinin silahla yaralandığı kavgada, 4 kişi gözaltına alındı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 19:26 Güncelleme: 30.03.2025 - 19:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kavgayı ayırmak isterken öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        DHA'nın haberine göre; olay, Bozova ilçesine bağlı Yaslıca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bayramlaşmanın yapıldığı camide aralarında husumet bulunan akraba iki grup karşılaşınca tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tabanca, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

        Bu sırada akrabalarının kavga ettiğini gören Müslüm Karaçizmeli (71), tarafları ayırmaya çalışırken fenalaşarak yere yığıldı. Kavgada M.K. (46) ise tabancayla bacağından vurularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaptığı kontrolde kavgayı ayırmaya çalışırken fenalaşan Karaçizmeli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. M.K. ise ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karaçizmeli'nin ilk belirlemelere göre kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

        REKLAM

        Kavga anları cep telefonu kamerasına yansırken, jandarma ekipleri 4 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da şaşırtan bayram trafiği!
        İstanbul'da şaşırtan bayram trafiği!
        Üniversiteli Büşra'nın şüpheli ölümü!
        Üniversiteli Büşra'nın şüpheli ölümü!
        12 kez kalbi durdu, yaşama tutundu!
        12 kez kalbi durdu, yaşama tutundu!
        Muslera'nın yerine gelecek!
        Muslera'nın yerine gelecek!
        Alman şirketin test roketi kalkıştan kısa süre sonra patladı
        Alman şirketin test roketi kalkıştan kısa süre sonra patladı
        'Bay Shogun' hayatını kaybetti
        'Bay Shogun' hayatını kaybetti
        Kanodaki faciada Kaan'ın eğitmeni gözaltında!
        Kanodaki faciada Kaan'ın eğitmeni gözaltında!
        Oğuz Aydın durdurulamıyor!
        Oğuz Aydın durdurulamıyor!
        766 kazada 5 can kaybı!
        766 kazada 5 can kaybı!
        400 duruşmalık dava yeniden! Eski eşinin 'akıllı' olduğu ortaya çıktı!
        400 duruşmalık dava yeniden! Eski eşinin 'akıllı' olduğu ortaya çıktı!
        Herkes normal hayatına dönünce cinayeti ortaya çıkardılar!
        Herkes normal hayatına dönünce cinayeti ortaya çıkardılar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
        Adeta lezzet ve vitamin deposu!
        Adeta lezzet ve vitamin deposu!
        Beşiktaş'tan 'Namağlup' göndermesi
        Beşiktaş'tan 'Namağlup' göndermesi
        Putin'e ait olduğu düşünülen limuzin alev aldı
        Putin'e ait olduğu düşünülen limuzin alev aldı
        Kırmızı kart ve penaltı var mıydı?
        Kırmızı kart ve penaltı var mıydı?
        Unutamadıkları bayramlar
        Unutamadıkları bayramlar
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Boğmaca vakaları artışta!
        Boğmaca vakaları artışta!
        "Herkese dokunduk ve sevildik"
        "Herkese dokunduk ve sevildik"
        Habertürk Anasayfa