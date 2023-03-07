Kavgayı ayıran baba oğul saldırıya uğradı!

DHA'nın haberine göre saldırıda 2 kişi yaralandı. Yaralılardan biri, yakınları tarafından araca bindirilerek, hastaneye götürüldü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultangazi'de sokakta çıkan kavgayı ayıran baba ve oğlu, kavga eden grubun yakınları tarafından silahlı saldırıya uğradı.

50. Yıl Mahallesi'nde 4 Mart Cumartesi öğle saatlerinde cadde üzerinde iki kişi arasında kavga çıktı. Esnaf Ercan E. ve oğlu Sezer E., kavgayı ayırmak için müdahale etti. Kavga sonlandıktan sonra taraflar olay yerinden uzaklaştırıldı. Kısa bir süre sonra kavga eden kişilerden birinin akrabaları, araçla baba ve oğlunun işlettiği lastikçi dükkanının önüne geldi.

Araçtan inen kişiler, bagajdan aldıkları sopalarla dükkanın önünde bulunan Sezer ve Emre E., kardeşlere saldırmaya çalıştı. Durumu fark eden Sezer E., koşarak kaçmaya başladı. Saldırganlar da Sezer E.'nin peşinden koştu. Saldırganlar, kısa süreli kovalamacanın sonunda Sezer E.'yi yakalayarak darp etmeye başladı. Bu sırada Sezer E., üzerinde bulunan silahı çıkararak, ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlar, iki kişiye isabet etti. Yaralananlardan biri, akrabaları tarafından taşınarak geldikleri araca bindirildi ve hastaneye götürüldü.

Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alınırken, yaralı iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.