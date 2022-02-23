Kavgada bıçaklanan genç kurtarılamadı

İHA

Bartın'da bıçaklı kavgada ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Demirciler Mahallesi Ali Gama Sokak'ta meydana geldi. 22 yaşındaki Cengiz Güngörür ile 24 yaşındaki E.A. isimli şahıslar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken E.A. tarafından karın bölgesinden bıçaklanan Cengiz Güngörür ağır yaralandı.

İhbarla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan genç, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

E.A. ise, polis ekiplerince gözaltına alındı.