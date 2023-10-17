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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ağrı'da korkunç cinayet! Kavgada araya giren kızını öldürdü! - Haberler

        Ağrı'da aile içi kavgada baba silahla kızını vurarak öldürdü, bir oğlunu yaraladı

        Ağrı'da aile içinde meydana gelen bir kavgada tam bir vahşet yaşandı. Olayda baba C.T., tartışma sırasında araya giren kızını silahla vurarak öldürdü, oğlunu da yaraladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 13:03 Güncelleme: 17.10.2023 - 13:10
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        Kavgada araya giren kızını öldürdü!
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        Ağrı'nın Patnos ilçesinde aile içi kavgada baba, araya giren kızını silahla vurarak öldürdü, bir oğlunu yaraladı.

        AA'da yer alan habere göre Aktepe köyünde yaşayan C.T. ile oğulları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        OĞLU AĞIR YARALANDI

        Baba C.T. oğlu E.T'yi silahla vurarak yaraladı. Bu sırada kavgayı ayırmak için araya giren kızı D.T'ye (20) de kurşun isabet etti.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        BABA VE İKİ OĞLU GÖZALTINDA

        Ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılan D.T. hayatını kaybetti, ağır yaralanan E.T. Van'a sevk edildi. C.T. ile oğulları L.T. ve A.T. gözaltına alındı.

        *Haberin görseli iStock tarafından servis edilmiştir

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