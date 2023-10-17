Ağrı'da aile içi kavgada baba silahla kızını vurarak öldürdü, bir oğlunu yaraladı
Ağrı'da aile içinde meydana gelen bir kavgada tam bir vahşet yaşandı. Olayda baba C.T., tartışma sırasında araya giren kızını silahla vurarak öldürdü, oğlunu da yaraladı
Ağrı'nın Patnos ilçesinde aile içi kavgada baba, araya giren kızını silahla vurarak öldürdü, bir oğlunu yaraladı.
AA'da yer alan habere göre Aktepe köyünde yaşayan C.T. ile oğulları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
OĞLU AĞIR YARALANDI
Baba C.T. oğlu E.T'yi silahla vurarak yaraladı. Bu sırada kavgayı ayırmak için araya giren kızı D.T'ye (20) de kurşun isabet etti.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
BABA VE İKİ OĞLU GÖZALTINDA
Ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılan D.T. hayatını kaybetti, ağır yaralanan E.T. Van'a sevk edildi. C.T. ile oğulları L.T. ve A.T. gözaltına alındı.
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