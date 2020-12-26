Kavga değil katliam: 4 ölü!

Şanlıurfa'da alınan bilgiye göre, kırsal Remzi Mahallesi'nde akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan sözlü tartışma, silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

ÜÇ KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

AA'da yer alan habere göre Şanlıurfa-Adıyaman kara yolunda devam eden silahlı kavgada 3 kişi olay yerinde, 1 kişi de hastanede yaşamını yitirdi. Yaralanan 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

OLAYLA İLGİLİ 3 KİŞİ GÖZALTINDA

Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, geniş güvenlik önlemi alırken, kavgaya karıştıkları belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı.

KARAYOLU ULAŞIMA KAPANDI

Olay yeri inceleme ekipleri de bölgede çalışma başlattı. Kavga nedeniyle kara yolu ulaşıma kapatıldı. Öte yandan, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı.