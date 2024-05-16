Katledilen üç kardeşin hatıraları çalındı

Şahsın eşkalini ve plakayı görüp polise bildirdiğini söyleyen İrketi, "Hala bir sonuç çıkmadı. Olayın üzerinden 1,5 ay geçmesine rağmen kimse yakalanmadı. Ben maddi zararı değil, manevi kaybımı düşünüyorum. Emniyet güçlerinden tek isteğim, ölmüş kardeşlerimin hatıralarını bulup bana geri getirsinler. Bu kişinin en ağır cezayı almasını istiyorum. Ama o şu an elini kolunu sallayarak sokaklarda dolaşıyor. Olaydan 3 sene sonra annem de öldü. Ben zaten yaralı bir insanım. Ailemi bir gece de kaybettim. Hatırlarını geri istiyorum" diye konuştu.