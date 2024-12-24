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        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz Katlanır sınıfının en incesi Magic V3 tanıtıldı - Teknoloji Haberleri

        Katlanır sınıfının en incesi Magic V3 tanıtıldı

        Çinli üretici yeni katlanabilir akıllı telefonunu Türkiye pazarına sundu. Markanın yeni modeli Magic V3 yüksek performansı ve gelişmiş yapay zeka yetenekleriyle dikkat çekerken aynı zamanda 9.2 mm'lik ince yapısı ve 226 gramlık hafifliğiyle de katlanır telefon sektöründe fark yaratıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2024 - 10:54 Güncelleme: 24.12.2024 - 10:54
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        Katlanır sınıfının en incesi tanıtıldı
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        Akıllı telefon sektöründe son dönemin dikkatleri üzerine toplayan modelleri katlanır telefonlar olmaya başladı. Özellikle Çinli üreticiler bu konuda öne çıkmak için yeniliklerini yarıştırırken, Honor, katlanır telefonu Magic V3'ü 9,2 milimetrelik kalınlığı ve 226 gramlık hafifliğiyle katlanmayan telefonların dahi ulaşmakta zorlandığı bir boyuta indirdiğini duyurdu.

        Magic V3, hem iş dünyasında hem de günlük yaşamda kullanıcıların ilgisini çekmeye aday görünüyor.

        PROFESYONEL SEVİYEDE FOTOĞRAF

        Tasarımının yanı sıra HONOR Magic V3'ün 50MP ana kamera, 50MP ultra geniş açı kamera ve 20MP telefoto kamera kombinasyonu, kullanıcılara profesyonel seviyede fotoğraf çekim imkânı sunarken Snapdragon 8 Gen 3 mobil platformu, üstün hız ve verimlilik sunduğu belirtiliyor. Ayrıca, 3840Hz PWM Karartma teknolojisiyle donatılan ekranı, göz konforunu artırarak uzun süreli kullanımlarda rahatlık sağladığı vurgulanıyor.

        YAPAY ZEKA ÖZELLİKLERİ ÖNE ÇIKIYOR

        HONOR Magic V3, kullanıcıların beklentilerinden fazlasını sunan ileri teknolojisiyle dikkat çekiyor. Parallel Space teknolojisi, iş ve kişisel hayatı birbirinden ayırarak cihaz kullanımını daha verimli hale getirirken, Studio Harcourt iş birliğiyle geliştirilen AI Portre Motoru, her kareyi bir sanat eserine dönüştürüyor. Bu teknoloji, profesyonel düzeyde fotoğrafçılığı cep telefonu kullanıcıları için erişilebilir hale getiriyor. Yüz yüze çeviri özelliği, farklı dillerdeki iletişim bariyerlerini ortadan kaldırırken, AI Eraser gibi araçlar istenmeyen detayları zahmetsizce temizleme imkânı sunuyor. Yapay zeka destekli alışveriş özellikleri, yalnızca fiyat karşılaştırma değil, aynı zamanda önerilen ürünleri analiz ederek kullanıcıların daha bilinçli seçimler yapmasına yardımcı oluyor.

        Marka tarafından yeni katlanır serisinin, IPX8 suya dayanıklılık sertifikası ve NanoCrystal Shield teknolojisi ile de özellikle düşmelere ve suya karşı ciddi bir dayanıklığı olduğu vurgulandı.

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