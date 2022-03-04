Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi (CBFO) koordinasyonunda, Katar Finans Merkezi iş birliğiyle “FinTech and Digital Participation Banking: Turkish Solutions and Opportunities in Qatar” başlıklı webinar düzenlendi. Ülkemizin fintek ve katılım finans ekosistemlerinin yurt dışı yatırımcılara tanıtılması amacıyla gerçekleştirilen çevrim içi buluşmada, 20 Türk fintek şirketi ve 3 katılım bankası sunumlarıyla Katarlı yatırımcılarla bir araya geldi. 300’den fazla katılımcının ilgi gösterdiği etkinlikte, Türkiye’nin hem katılım finans hem de fintek alanında önemli bir potansiyel taşıdığı vurgulandı.
23-24 Şubat’ta düzenlenen seminerde, önemli stratejik iş birliklerinin tohumları atıldı. Türkiye’nin finans sektörü kabiliyetlerini yurt dışında tanıtmak amacıyla CBFO’nun başlattığı çevrim içi seminer serisinin, önümüzdeki dönemde farklı ülkelerle de devam edeceği belirtildi. Etkinlikte konuşan CBFO Başkan Yardımcısı Murat Ali Çengelci, Türk katılım bankalarının dijitalleşmeye ayak uydurarak, yakın zamandaki önemli gelişmeleri ve teknolojileri benimsemede aktif bir rol oynadığını belirtti.
‘DİJİTAL BANKACILIK OLMAZSA OLMAZ'
Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Bankacılık Hizmetleri Yöneticisi Sevcan Ekmen de webinar kapsamında gerçekleştirdiği sunumunda, katılım bankacılığı tarafında müşteri tercihlerinde dijitale yönelimin 2021 yılında %22 yükseliş gösterdiğini vurguladı. Bu yönüyle, yakın gelecek için dijital bankacılıkta sektörün önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Ekmen; “Teknoloji altyapısına ve dijital bankacılık işletim modeline yatırım yapmak, müşteri beklentilerinin karşılanması yönünde artık kurumlarımız için olmazsa olmazların başında yer alıyor. Bu bağlamda; bankalarımızın özellikle açık bankacılık, yapay zekâ, ar-ge ve kuluçka merkezleri ile blockchain tabanlı ürün ve hizmetlere yatırımlar yaptıklarını görüyoruz” dedi.
HEDEF EN HIZLI HİZMET
Albaraka Türk-Insha Ventures, Kuveyt Türk ve Vakıf Katılım temsilcileri de etkinlik kapsamında yaptıkları sunumlarda; dijital bankacılıkta teknoloji destekli yenilikçi çözümler ile sağladıkları avantajlar hakkında bilgi vererek; müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini en hızlı şekilde karşılamak için analitik bakış açısıyla çözümler geliştirdiklerine vurgu yaptı.
Seminerde; CBFO Başkan Yardımcısı Necip Fazıl Kaymak, Katar Finans Merkezi Finansal Sektör Ofisi Müdürü Henk Hoogendoorn, Katar FinTech Hub adına Hasan Askari, Qatar Development Bank Yatırım Analisti Ahmed Ebaidullah ve CBFO finteklerden sorumlu Proje Müdürü Melih Turan da finteklerin ve katılım bankacılığının dijital yol haritasının perspektifini değerlendirdikleri konuşmaları ile katılımcıların büyük ilgisini çekti.
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