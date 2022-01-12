Katilden kan donduran paylaşım!

Tabancayla öldürülen Raziye Oskay’ın avukatı Işıl Akan, yaşanan acı süreci anlattı. Aynı zamanda Toros Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu’nda öğrenci olan Raziye hakkında konuşan Akan, “İstekli bir öğrenciydi, derslerinde çok başarılı, hayalleri olan, Adalet Meslek Yüksekokulu’nu bitirdiğinde meslekte ilerleme konusunda hayalleri olan bir öğrenciydi. Hayatına dair de çok önemli hayalleri vardı bizimle paylaşıyordu bu olaya kadar birçok umudu vardı” dedi.
“EN BÜYÜK KORKUM BUNU KONUŞUYOR OLMAKTI”
Beycan Üçkardeş'in haberine göre en büyük korkusunun bu konuyu konuşuyor olmak, Raziye’yi sosyal medyada, televizyonda karşımda görmek olduğunu söyleyen Akan, “6 yıl önce okulda benim yanıma geldiğinde ‘Hocam tehdit ediliyorum, ne yapacağım’ diye geldi. Konuyu anladığımda işin buralara varacağını tahmin edemedik. Bunun bu kadar ciddi boyutlara ulaşacağını süreç içerisinde gözlemledik çünkü karşımızda 6 yıldır ısrarla vazgeçmeyen, sebatla kızın peşini bırakmayan bir adam vardı. Hemen hukuki süreçlere başladık. 2017 yılında evine silah sıktı bu şahıs. Bir buçuk ay tutukluluk süreci oldu. Bu davadan sonra tehditlerine ve saldırılarına hiç ara vermeden devam etti. Biz Raziye’yi artık koruyamıyorduk çünkü Raziye evinden çıktığı, işe gittiği zaman sürekli önünü arkasını kontrol etmek zorunda kalan ve sürekli ölüm korkusuyla yaşayan bir kadındı. Tehditler ve baskılar çok yoğun sürdüğü için ailesi ve biz bir karar alarak hep birlikte iz kaybettirilmesini istedik. İstanbul’a gitti, telefonlarını değiştirdi, sosyal medya hesaplarını kapattı, uzun bir süre kaçmayı başardı bu adamdan. İstanbul’da bu kadar gizli yaşamasına rağmen fail Raziye’nin izini ve çalıştığı iş yerini buldu. Rahat ettirmemeye başladı. Raziye ailesi Mersin’de olduğu için ve ‘Ben bu adamdan kurtulamayacağım’ düşüncesiyle ailesinin yanına Mersin’e döndü” şeklinde konuştu.
“KASTEN KATLEDİLDİ”
Raziye’nin her an bir saldırıya uğrayabileceğini bildiğini aktaran Akan, “Yanına yabancı biri yaklaştığında beni arayıp ‘Hocam ne yapayım’ diye soruyor, yabancı bir araba yaklaştığında tedirgin oluyor. Yaklaşık 6 yıldır her günü korkuyla geçti. 2021 yılına geldiğimizde yine silahla tehdit, cinsel saldırı ve şantaj suçlarından tekrar şikâyetçi olmak zorunda kaldık. Hâlihazırda açılmış olan bir savcılık dosyayı var, daha öncekiler de gündeme gelince adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı şahıs” diye konuştu.
Bu kararların işe yaramadığını, şahsın Raziye’nin evine, iş yerine geldiğini, sosyal medya hesaplarından sürekli olarak yazıp tehdit etmeye başladığını, artık can güvenliğinin olmadığını defalarca dile getirdiklerini ve dilekçeler verdiklerini söyleyen Akan, “Ne yazık ki dilekçelerimize bir tutuklama kararı çıkmadı. Adli kontrolün yeterli olmadığı yönünde kararlar verildi. Bu süreçte sosyal medya hesaplarından gerek sokakta bu şahıs Raziye’nin peşini hiç bırakmadı. Uzaklaştırma kararları var, devam ediyor, her seferinde yeniledik. Adli kontrol olmasına rağmen hepsi ihlal edildi ve geldiğimiz noktada da bir sabah karşısına çıkıyor. Görüntüleri izlemekte çok zorluk yaşadık, izleyemedik bile. Yakın mesafeden gayet kararlı bir şekilde, silahıyla gitmek suretiyle ve görüntülere göre herhangi bir konuşma da olmadan aniden yakından kasten birçok mermi sıkmak suretiyle katledildi” ifadelerini kullandı.
“MEŞRULAŞTIRMAYACAĞIZ”
Kadın cinayetlerinin asla tesadüfi olaylar olmadığının altını çizen Akan, “Hukuken de altyapısı var, en az 6 yıllık geçmişi var. Failin Raziye’yi vurmak konusunda ısrarı var. Raziye yakın zamanda anneannesini kaybediyor ve ‘Benim de sonum çok yakın zamanda anneannemin yanı olacak galiba’ diyor. Çünkü sürekli bu korkuyla yaşıyor. Duygularımızı anlatmamamız mümkün değil ama sadece başka kadınların ölmesini istemiyoruz. Bunu bir aşk cinayeti şeklinde asla yumuşatıp meşrulaştırmayacağız. Böyle bir acı çekmek istemiyoruz ve bu şekilde karşınıza çıkmayı hiç istemiyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.
SİLAHLA FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan Uçuk’un sosyal medya hesaplarında geçmişte, silahlı fotoğraflarla “Gerçek silah tetiğine basabilen nadir insanlarız”, “direnme savcı direnme” şeklinde tehditkâr sözler paylaştığı ortaya çıktı.
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