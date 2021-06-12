42 yaşındaki İngiliz TV yıldızı Katie Price, geleneği bozmadı ve bir dizi estetik operasyon geçirmek için yine Türkiye'ye gelmeye karar verdi.
Price, aynı zamanda tatil de yapacağı Türkiye'de kaş ile yüz kaldırma operasyonu geçirecek ve kaplama olan dişlerini yeniletecek. Bu kez estetik prosedürün en önemli kısmını ise bütün vücudundan yağ aldırma işlemi oluşturacak.
"GÖRÜNTÜSÜNDEN MEMNUN DEĞİL"
Katie Price'e yakın bir kaynak İngiliz basınına yaptığı açıklamada, ünlü ismin geçen yıl Türkiye tatilinde bacağını kırdıktan sonra kilo aldığını ve bunun da etkisiyle görüntüsünden memnun olmadığını söyledi.
Price'ın arkadaşı, yıldızın kırılan ve birkaç kez ameliyat geçirdiği bacağı nedeniyle hareket edemediğini ve bu yüzden de kilo aldığını ifade etti.
"BU HİSSETTİĞİM EN GÜZEL DUYGU"
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda altıncı kez anne olacağını duyuran ve sosyal medya hesabından karnının belirginleştiği bir fotoğrafını yayınlayan Price, "Sağlıklı ve mutlu. Bu hissettiğim en güzel duygu" ifadelerini kullanmıştı.
Woods da sevgilisinin paylaşımına, "Benim bir parçam olduğun için teşekkür ederim" diye yazmıştı.
BEŞ ÇOCUĞU VAR
Katie Price'ın, bir dönem aşk yaşadığı futbolcu Dwight Yorke ile ilişkisinden Harvey adında bir oğlu bulunuyor.
Price, Yorke ile birlikteliğinin ardından Avustralyalı şarkıcı Peter Andre ile 2005 yılında dünyaevine girmişti. 2009 yılında yollarını ayıran ikilinin, Junior Savva Andreas Andre ve Prenses Tiaamii Kristal Esther adında iki çocuğu bulunuyor.
Aşka küsmeyen Katie Price, Kickbox dövüşçüsü Alex Reid ile 2010 yılında nikah masasına oturmuştu. Ancak ikili, bir yıl sonra ayrılmıştı.
Price, 2013 yılında da Kieran Hayler ile dünyaevine girmişti. Evlilikleri çok uzun sürmeyen İngiliz yıldız ve Hayler'ın Jett Rivera ve Bunny adında iki çocuğu var.
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