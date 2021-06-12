"BU HİSSETTİĞİM EN GÜZEL DUYGU"

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda altıncı kez anne olacağını duyuran ve sosyal medya hesabından karnının belirginleştiği bir fotoğrafını yayınlayan Price, "Sağlıklı ve mutlu. Bu hissettiğim en güzel duygu" ifadelerini kullanmıştı.

Woods da sevgilisinin paylaşımına, "Benim bir parçam olduğun için teşekkür ederim" diye yazmıştı.