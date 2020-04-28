Ünlü oyuncu Chris Pratt ile Haziran 2019'da dünyaevine girdiği Arnold Schwarzenegger'in kızı Katherine Schwarzenegger bebek heyecanı yaşıyor.

İlk bebeklerini beklediklerini doğrulayan çifte yakın kaynaklar konuyla ilgili "Ailelerini mümkün olan en kısa sürede genişletmek istiyorlar" dedi.

Schwarzenegger ve Pratt'ın bebeğinin ne zaman dünyaya geleceği hakkında henüz bir bilgi yok.

Chris Pratt, daha önce meslektaşı Anna Faris ile evliydi. 2009–2018 yılları arasında evli kalan çiftin Jack adında altı yaşında bir oğulları var.