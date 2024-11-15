Kate Moss'un çıplak poz pişmanlığı: Bunu gerçekten yapmak istemedim
Henüz 15 yaşındayken dergi kapağı için verdiği çıplak pozdan pişmanlık duyduğunu itiraf eden Kate Moss; "Fotoğrafçının karşısında kıyafetlerimi çıkardığım için çok ağladım. Bunu gerçekten yapmak istemedim" dedi
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Kate Moss, 14 yaşındayken başladığı modellik kariyerindeki en büyük pişmanlığını anlattı.
1990 'da şimdi hayatta olmayan fotoğrafçı Corinne Day'e The Face Dergisi için kapak pozu verdiğinde 15 yaşında olan Kate Moss, o çekimde çıplak poz vermek zorunda kalmanın duygusal yaralarını bugün de taşıdığını itiraf etti.
Şimdi 50 yaşında olan Kate Moss, "O çekimden sonra bile Corinne Day'in karşısında kıyafetlerimi çıkardığım için çok ağladım. Bunu gerçekten yapmak istemedim" ifadesini kullandı.
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"O çekimde ben, Corinne, kuaför Drew Jarett ve makyaj sanatçısı Dick Page birlikteydik. Drew'un arkasını dönmesini istedim. Çünkü o heteroseksüeldi ve ben de 'Onun bana bakmasına izin vermiyorum' diyordum. Gerçekten utangaçtım" şeklinde konuşan Moss, sözlerine şöyle devam etti: 15 yaşındaydım, bir dergide üstsüzdüm ve hâlâ okulda öğrenciydim. Şans eseri The Face, yaşadığım şehir Croydon'da satılmadı, dolayısıyla kimsenin onu gerçekten gördüğünü sanmıyorum ama duymuşlar.
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"MECBUR KALDIM"
Dergi fotoğrafında tamamen çıplak olan Kate Moss, elleri ve şapkasıyla çıplaklığını kısmen gizlemeye çalışıyor gibi görünüyordu.
Bella Freud'un Fashion Neurosis adlı podcast'inde konuşurken, "Çok genç yaşta üstsüz fotoğraf çektirmeye başladım" diyen Moss, "Asla üstsüz olmak istemedim. Ağlıyordum ve bunu aşmak zorunda kalıyordum, çünkü fotoğrafçı Day şöyle diyordu: 'Eğer bunu yapmazsan, seni bir sonraki iş için ayarlamayacağım'. Bu yüzden bunu yapmak zorunda kaldım" ifadesini kullandı.
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2010'da beyin tümöründen ölen Corinne Day ile yaptığı çekimler onun için 'acı bir anı' olarak kalırken, Moss, moda sektörünün zor anlarında Day'in kendisine destek olduğunu da itiraf etti.
Kate Moss, kendisini, o zamanki erkek arkadaşı Pete Doherty'nin performans sergilediği bir stüdyoda uyuşturucu alırken gösteren fotoğrafların yayımlanmasının ardından 2005 yılında aldığı tepkiyi ima etti.
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Gazetede yayımlanan fotoğraflar yüzünden Kate Moss, büyük bir markayla yaptığı 1 milyon sterlinlik anlaşmadan olmuştu. Moss, ardından bir rehabilitasyon merkezinde tedavi görmüştü.