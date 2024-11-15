Kate Moss'un çıplak poz pişmanlığı: Bunu gerçekten yapmak istemedim

Kate Moss, 14 yaşındayken başladığı modellik kariyerindeki en büyük pişmanlığını anlattı.

1990 'da şimdi hayatta olmayan fotoğrafçı Corinne Day'e The Face Dergisi için kapak pozu verdiğinde 15 yaşında olan Kate Moss, o çekimde çıplak poz vermek zorunda kalmanın duygusal yaralarını bugün de taşıdığını itiraf etti.

Şimdi 50 yaşında olan Kate Moss, "O çekimden sonra bile Corinne Day'in karşısında kıyafetlerimi çıkardığım için çok ağladım. Bunu gerçekten yapmak istemedim" ifadesini kullandı.