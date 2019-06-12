12 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Merkezi Kayıt Kuruluşu rakamlarına göre aralık ayında 14 milyar 745 milyon lira portföy değerine sahip olan Katarlı yatırımcıları portföyü mayıs ayında yüzde 30.95 azalarak, 10 milyar 181 milyon liraya kadar geriledi. Bu rakam Katarlı bir yatırımcının Borsa İstanbul'dan çıkıp evine döndüğü şeklinde algılansa da gerçek böyle değildi.
Hikayeyi baştan aktaralım. Finansbank 2006'da Yunan NBG'ye satıldığında hisselerinin yüzde 54'ü halka açıktı. NBG çağrı yaparak bu payları topladı. Finansbank'ın yüzde 46'sını ve kurucu hisselerini Hüsnü Özyeğin'den 2 milyar 774 milyon dolara satın alan NBG'nin cebinden borsadaki ortaklara yapılan çağrı sonunda 6 milyar dolar çıktı. Bankadaki payını yüzde 99.81'e çıktı. Bankanın hala açıklık oranı hala yüzde 0.12'de bulunuyor. Ancak halka açıklık oranı çok düşük olsa da banka hisseleri işlem görmeye devam ediyor. NBG'nin topladığı bu yaklaşık yüzde 53'lük pay da ana ortağın elinde olsa da Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda kayıtlı bulunuyor. Tıpkı halka açık paylar gibi.
4.6 MİLYAR LİRA NEREYE GİTTİ?
İşte yanılgıyı sağlayan da bu paylar oldu. Yılbaşından bu yana QNB Finansbank'ın piyasa fiyatı tüm bankacılık hisseleriyle birlikte düştü. Yılbaşında 10.13 lira olan hisse fiyatı mayıs ayı sonunda yüzde 41 azalışla 6.07 liraya indi. Böylece bankanın piyasa değeri 35 milyar liradan 20 milyar liraya indi. Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda hissenin önceden halka açık olan kısmı (QNB'nin topladığı) kayıtlı olduğu için borsaya bu (aylık rakamlar ağırlıklı ortalama alındığı için sapmalar da gerçekleşebiliyor) 4.6 milyar liralık azalma olarak yansıdı ve bu rakam bankanın sahibi olan Katar'ın Borsa İstanbul'daki yatırım rakamlarını 4.6 milyar lira aşağı çekti. Sanki Katarlı yatırımcı borsadaki yatırımını 4.6 milyar lira azaltmış gibi güründü. Oysa gerçek sadece QNB Finansbank'ın piyasa fiyatının düşmesinin borsa rakamlarına yansımasıydı.
YÜZDE 99.88'İ KATARLILARIN
Ortaklık ve Sermaye Yapısı Sermaye (bin TL) Sermayedeki Pay Oranı (%)
Qatar National Bank (Q.P.S.C.) 3.345.892 %99,88
Diğer 4.108 %0,12
Toplam 3.350.000 %100,00
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