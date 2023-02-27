Katarakt Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler: Katarakt Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci Ne Kadar Sürer?

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Göz rahatsızlıklarının başında gelen katarakt diğerlerine kıyasla hemen tedavi edilmesi gereken bir rahatsızlıktır. Bu durumda da katarakt ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler neler ve katarakt ameliyatı sonrası iyileşme süreci ne kadar sürer merak ediliyor.

Bu yazıyı okuyarak bilmeniz gerekenleri öğrenebilirsiniz.

Katarakt Ameliyatı Sonrası Beslenme Nasıl Olmalı?

Öncelikle katarakt ameliyatının en olduğunu anlayalım. Katarakt bulanık görme durumudur ve bunun en ileri seviyesidir. Kataraktlı lensin cerrahı bir şekilde çıkarılması ve göz içine yerleştirilmesiyle ameliyat gerçekleştirilir. Katarakt ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız öncelikle beslenme kurallarından bahsetmek gerekiyor.

Aslında katarakt ameliyatı olduğunuzda genelde iki ya da üç saat sonra taburcu olursunuz. Eve gittiğinizde mutlaka dinlenmeniz gerekir, normal yiyecek tüketmenizde de herhangi bir sorun yoktur, çok özel bir durumumuz olmadığı sürece normal beslenme düzeninize devam edebilirsiniz.

Buna ek olarak;

Bol sıvı tüketmelisiniz

Yine de sağlığınız açısından aşırı gazlı içeceklerden uzak durmalısınız.

C vitamini bol meyveler yiyebilirsiniz ve balık gibi protein ağırlıklı besinler tüketebilirsiniz.

Bunlar gözünüze iyi gelecek vitaminlere sahipler, iyileşme sürecinizi hızlandıracaktır.

Katarakt Ameliyatı Sonrası Ağrı Kaç Gün Sürer?

Ameliyattan çıktıktan sonra gözünüzde ağrı olması çok normaldir. Sadece bunun saatler geçmesine rağmen hala devam ediyor olması sıkıntı yaratabilir ve normal değildir, bu sebeple de mutlaka doktorunuzla bunu paylaşmalısınız.

Hastanın ilk 2 ya da 3 gün boyunca gözünde ağrı olması normalidir. Buna ek olarak göze gelebilecek darbelerden de uzak durmanız gerekir.

Katarakt ameliyatı sonrası ağrı için de aspirin alabilirsiniz ama bu tabi ki doktor önerisiyle alınmalıdır. Özellikle ameliyat sonralarında alınan ağrı kesiciler zararlıdır. Bu sebeple ancak doktor bilgisi dahilinde almanız gerekiyor.

Katarakt Ameliyatı Sonrası İyileşme Süresi Ne Kadar?

Merak edilen bir başka konu da katarakt ameliyatı sonrası iyileşme süreci. Bu süreci hızlandırmak biraz da sizin elinizde. Eğer dikkat edilmesi gerekenleri umursarsanız ve ona uygun davranırsanız kısa sürede iyileşme sağlayabilirsiniz.

İyileşme süresi genelde ameliyatın zorluğuna bağlı olarak değişiyor. Buna ek olarak katarakt ameliyatı sonrası neler yapılmaz sorusuna da cevap verelim.

Kesinlikle gözünüzün üzerine yatmayın.

Darbelerden kaçının dinlenmeye çalışın. Gözünüzle oynamayın

Göz ağrılarınız için evdeki ilaçları kullanmalısınız.

Herhangi bir belirti görürseniz de hemen doktora iletmelisiniz.

Ayrıca katarakt ameliyatı sonrası enfeksiyon görülür mü diye endişe ediyorsanız bunun oluşma ihtimali vardır. Ameliyat sırasında dikkatli olunsa da yine de enfeksiyon kapılabilir, bu durumda hemen müdahale edilmelidir, Son olarak banyodan bahsedelim: İlk birkaç gün boyunca banyo yapmamalısınız. Yani katarakt ameliyatı sonrası banyo biraz tehlikeli olabilir.

Elde edilen sonuçlara göre son zamanlarda katarakt ameliyatları fazlasıyla merak ediliyor. Ama yine de bahsedilen bu süreçte çok dikkatli olmalısınız ve bilmeniz gereken her bilgiye hakim olmalısınız. Eğer bunları başarırsanız herhangi bir sorun yaşamadan rahatlıkla süreci atlatmış olursunuz.

Genel olarak katarakt ameliyatı sonrası iyileşme süresi çok uzun değildir ama yine de ağrılar mutlaka yaşanacaktır. Aynı zamanda katarakt ameliyatları için iyi bir doktor ve iyi bir hastane bulmalısınız. Çünkü göz son derece hassastır ve herkes bunu doğru ve hijyenik bir şekilde gerçekleştiremez.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos