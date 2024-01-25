Katar'da kritik buluşma: Hamas'tan İsrail'e teklif

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İsrail İstihbarat Servisi Mossad Şefi David Barnea ve ABD İstihbarat Servisi CIA Şefi William Burns, Gazze'de bir ateşkes ilan etmenin şartlarını görüşmek üzere bu hafta sonu Katar Başbakanı Casim El Sani ile bir araya gelecek.

İsrail'den Hamas'a ateşkes teklifi Haberi Görüntüle

Katar, 7 Ocak'ta Hamas'ın İsrail'e saldırmasıyla alevlenen çatışmalarda İsrail ve Hamas arasında arabulucu ülke olarak öne çıkarken, Hamas'ın lider kadrosunun bir kısmı Katar'da ikamet ediyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Hamas, Uluslararası Adalet Divanı'nın ateşkes kararı vermesi ve İsrail'in bu karara uyması durumunda kendilerinin de buna uyacağını duyurdu.

Rehine takası ile ilgili de konuşan Hamas yetkilisi Usama Hamdan, İsrail'in tüm rehineleri bırakması durumunda kendilerinin de ellerindeki tüm rehineleri bırakacaklarını bildirdi.

İsrail, Hamas'ın elinde tuttuğu tüm rehineleri bırakması karşılığı 2 ay sürecek bir ateşkes teklifinde bulunmuştu. Hamas ise daimi bir ateşkes istediklerini, sınırlı teklifleri reddettiklerini bildirmişti.