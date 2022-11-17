HABERTURK.COM

Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası için geri sayım sürüyor. Ev sahibi Katar ile Ekvador arasında oynanacak maç ile ilgili ise çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Yazar ve araştırmacı Amjad Taha sosyal medyadan paylaştığı bir yazıyla, turnuvanın açılış maçında Ekvator ile karşılaşacak Katar'ın rüşvet teklifinde bulunduğunu yazdı.

Katar'ın, Ekvadorlu 8 futbolcuya 7.4 milyon dolar rüşvet teklif ettiğini ve bu bilginin iki taraftan da doğrulatıldığını yazdı.

Katar ile Ekvator 20 Kasım Pazar günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.