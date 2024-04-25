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        Haberler Yemek Yapma Kat kat lezzet: İtalyan lezzetlerinin en sevilenlerinden Lazanya! Pratik, kolay lazanya tarifi!

        Kat kat lezzet: İtalyan lezzetlerinin en sevilenlerinden Lazanya!

        İtalyan mutfağının eşsiz lezzetlerinden biri olan lazanya, genellikle yoğurtlu ve bol soslu yapılan, kat kat döşenmiş bir makarna tabanlı bir yemektir. İnce dilimlenmiş ve ardından pişirilmiş et, peynir ve sebzelerle katmanlanır. İşte, misafirlerine hazırlayabileceğiniz leziz lazanya tarifi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2024 - 17:35 Güncelleme: 25.04.2024 - 17:35
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        • 1

          Ev yapımı lazanya tarifleri, özellikle aile toplantıları veya özel davetler için popülerdir ve çoğu mutfakta kendine özgü bir dokunuşla hazırlanır. Geleneksel olarak, lazanya, lezzetini daha da artırmak için taze otlar, zeytinyağı ve bol miktarda peynirle servis edilir. İşte sizin için İtalyan lezzetlerinin favorisi lazanya tarifi!

        • 2

          MALZEMELER

          1 paket lazanya yaprağı

          2 yemek kaşığı Ayçiçek yağı

          2 yemek kaşığı tereyağı

          400 gram orta yağlı kıyma

          1 adet kuru soğan (yemeklik doğrayalım)

          2 adet küp doğranmış havuç

          2 diş ezilmiş sarımsak

          2 çay kaşığı tuz

          4 adet rendelenmiş domates

          1 çay kaşığı domates

          2 adet defne yaprağı

          2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

          1,5 su bardağı bezelye

          Beşamel sos için:

          2 yemek kaşığı un

          2 yemek kaşığı tereyağı

          4 su bardağı soğuk süt

          1 çay kaşığı karabiber

          Tuz

          Dilerseniz çeyrek çay kaşığı oranında muskat cevizi rendesi koyabilirsiniz.

        • 3

          HAZIRLANIŞI

          Geniş bir tavaya sıvı yağı alın. Küçük küçük doğradığınız soğanları ilave edin, biraz kavurduktan sonra üzerine kıymayı ilave ederek kavurmaya devam edin.

        • 4

          Kıymalar yeterince kavrulunca doğradığınız sarımsakları ve kabuğunu soyup rendelediğiniz domatesleri de ilave edin ve orta ateşte 10 dakika kadar daha soteleyin.

          Üzerine salçayı ekleyerek kavurun ve yaklaşık 1 su bardağı sıcak su ekleyin. Tuzunu da ekledikten sonra ocaktan alıp soğumaya bırakın.

        • 5

          Beşamel sos için tereyağı ve unu küçük bir tencereye koyun ve orta ateşte kavurun.

          Üzerine sütü azar azar ekleyin ve topaklanmaması için sürekli çırparak karıştırın.

        • 6

          Muhallebi kıvamına gelince ocaktan alın. Kıymalı sos ve beşamel sos hazırlandıktan sonra ısıya dayanıklı bir fırın kabını biraz yağlayın ve tabanına lazanya dizin.

          Lazanyaların üzerine biraz beşamel sos dökerek güzelce yayın. Ardından üzerine kıymalı harçtan dökün. Üzerine tekrar lazanya koyun. Bu işlemi malzemeleriniz bitene kadar devam ettirin.

        • 7

          En üstteki lazanyalara tekrar beşamel sos dökün ve kaşar peyniri rendesi serpin. Lazanyaların yumuşaması için 10-15 dakika kadar bekletin.

          Son olarak 180 derece fırında yaklaşık 15 dakika pişirin. Üzeri tamamen kızarınca dilimleyerek servis yapın. Afiyet olsun!

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