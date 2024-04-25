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        Haberler Yaşam Nijeryalı kadın 55 saat röportaj yaparak rekor kırdı

        Nijeryalı kadın 55 saat röportaj yaparak rekor kırdı

        Nijeryalı Clara Chizoba Kronborg 55 saatte, farklı ülkelerden 90 kişiyle röportaj yaparak Guinness Dünya Rekoru kırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 16:32 Güncelleme: 25.04.2024 - 16:32
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        55 saat röportaj yaptı, rekor kırdı
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        Nijeryalı Clara Chizoba Kronborg adlı kadın, 55 saat 24 saniye boyunca röportaj yaparak Guinness Dünya Rekoru'nu kırdı.

        Guinness Dünya Rekorları'ndan yapılan açıklamaya göre Kronborg, YouTube hesabından 55 saat 24 saniye süren bir röportaj yaptı.

        YouTube'da bir talk show programı düzenleyen Kronborg, aralarında politikacılar, iş insanları, içerik üreticileri, aktörler, emlakçılar ve daha birçok meslek dalından kişilerin olduğu farklı ülkelerden 90 kişiyle röportaj yaptı.

        Röportajlarda, her konuğun kendi alanında nasıl başarıya ulaştığına dair konular ele alındı.

        Kronborg, performansıyla dünyanın 'en uzun röportaj' yapan kişisi rekorunun sahibi oldu.

        Kronborg, ABD'li Rob Oliver'in 2022'de 37 saat 44 dakika röportaj yaparak kırdığı Guinness Dünya Rekoru'nu geride bıraktı.

        *Haberin görseli iStock ve Clara Chizoba Kronborg'un Instagram hesabından alınmıştır.

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        #55 saatlik röportaj
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        #Clara Chizoba Kronborg
        #nijerya
        #Guinness Dünya Rekoru
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