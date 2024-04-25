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        Haberler Gündem 3. Sayfa Müteahhit Ömer Öktem, estetisyen Selin Yalın'ı öldürüp intihar süsü verdi! İstanbul Kartal'da lüks rezidansta kadın cinayeti - Son dakika haberleri

        Estetisyeni öldürüp intihar süsü verdi! İstanbul'da lüks rezidansta kadın cinayeti

        Kadın cinayetlerine bir korkunç olay daha eklendi. İstanbul Kartal'da lüks bir rezidansta meydana gelen vahşette müteahhit Ömer Öktem, estetisyen Selin Yalın'ı tabanca ile öldürdü. Katil zanlısı daha sonra Yalın'ın yakınlarını arayıp intihar ettiğini söyledi. Şüphe üzerine gözaltına alınan Öktem'in ise Yalın'ın eline silah koyup cinayete intihar süsü verdiği belirlendi. Katil zanlısı sorgusunda da her şeyi itiraf etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 16:29 Güncelleme: 25.04.2024 - 16:50
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        • 1

          Kartal'da lüks rezidansta müteahhit Ömer Öktem, estetisyen Selin Yalın'ı tabanca ile öldürdü. Öktem, kadının ailesini arayarak intihar ettiğini söyledi. Gözaltına alınan Ömer Öktem cinayeti itiraf etti.

        • 2

          DHA'nın haberine göre olay, Kartal'da bulunan rezidansta dün saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve 3 çocuk babası Ömer Öktem, bir süredir birlikte olduğu estetisyen Selin Yalın'ı (39) tabanca ile vurarak öldürdü.

        • 3

          47 yaşındaki Öktem daha sonra Yalın'ın eniştesi Mesut Toğay'ı arayarak intihar ettiğini söyledi. Mesut Toğay'ın ihbarı üzerine olay yerine giden Kartal Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipleri Yalın'ın koltukta sırt üstü yatar vaziyette olduğu, başının arka tarafında yoğun kanın bulunduğu gördü.

        • 4

          Kadının bir elinde de tabanca olduğu tespit edildi. Ayrıca, başka bir kanepe üzerinde 8 fişek bulundu. Yaklaşık 8 yıldır imam nikahlı olduklarını iddia eden Öktem daireye saat 13.00 sıralarında geldiğini, Yalın ile alkol aldıklarını daha sonra tartışmaya başladıklarını ifade etti.

        • 5

          Öktem dairede bulunan tabancayı çıkararak duvara ateş ettiğini ve daha sonra şarjördeki fişekleri çıkardığını, bu sırada Selin Yalın'ın tabancayı alarak intihar ettiğini iddia etti. Polis merkezine götürülen Öktem, önce yanlışlıkla Yalın'a ateş ettiğini söyledi ardından cinayeti işlediğini itiraf etti.

        • 6

          "BENİ ARADI SELİN'İN ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ"

          Olay yerine polis eşliğinde giden enişte Mesut Toğay, "Dün akşam saatlerinde saatleriydi. Saat 23.00 sıralarında bir telefon geldi. Bana Selin'in öldüğünü, intihar ettiğini söyledi. Ben de 'neredesiniz' dedim. Direkt eve gittim ama yolda giderken polisi aradım çünkü polisi aramadığını söylemişti, ambulansı ben aradım. Polis ekiplerini bekledim, ekipler ile birlikte yukarı çıktım. Çıktığımızda gördüğümüz manzara kötüydü. Kızcağız koltukta üstü örtülü vaziyette yatıyordu. Ondan sonra kendisinin ateş etmediğini, kızın kendi intihar ettiğini söyledi. Kendini yerlere atıyordu" dedi.

        • 7

          "SABAH EZANINDA İTİRAF ETTİ"

          Toğay, "Daha sonra suçu kabul etmediğini söyleyince bizi emniyet aldı. Sabah 06.00 sıralarına kadar hepimiz emniyetteydik. Bizi de sorguya aldılar çünkü ilk ben arandım. Emniyet güçleri beni de sorguladı. Sabah ezanında suçu kabul etti. Kendisi yaptığını söyledi. İtiraf edince biz serbest kaldık. Kavgalar oluyordu ama cinayete gideceği aklımıza gelmezdi" dedi.

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