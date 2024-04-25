Çöl tozu gidiyor yağışlar geliyor!

Bu miktarda toz, insan ve canlı sağlığı için zararlı olabileceği gibi üstyapıda çalışan havalandırma sistemleri, fanlı aletler, otomobiller gibi varlıklara da zarar verebiliyor. Filtreler fazladan mesai yapıyor ve bu durum hafta sonu biraz değişecek, cumartesiden itibaren özellikle Marmara’da ve Karadeniz’de hava daha temiz olmaya başlıyor.