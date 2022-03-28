Kastamonu’da kaçak göçmen operasyonu: 2 gözaltı

İHA

Kastamonu İL Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Taşköprü ilçesine bağlı Çördük Köyü mevkiinde 9 düzensiz göçmen yakalandı. Afganistan uyruklu düzensiz 9 göçmeni Türkiye’ye kaçak yollarla getirdiği belirlenen Y.Ö. ve J.H. isimli iki şahıs gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslardan Y.Ö. tutuklanırken, J.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.