Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Yaşam

Kastamonu Şapka Müzesi 1192 şapkaya ev sahipliği yapıyor

Kastamonu Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi'nde sergilenen 1192 şapkalardan bazıları ünlü isimlere ait

Giriş: 06.01.2023 - 18:30 | Güncelleme: ABONE OL
Kastamonu Şapka Müzesi 1192 şapkaya ev sahipliği yapıyor
AA

Kastamonu'da bulunan Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü İlknur Aynan, Şapka Müzesi'nde 1192 şapkanın sergilendiğini belirtti.

Aynan, Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, merkezlerinin 2008 yılında dönemin Valisi Mustafa Kara tarafından açıldığını söyledi.

Merkezde bulunan dantel ve şapka müzelerinin Türkiye'de ilk ve tek olduğunu anlatan Aynan, "Bağışçılarımızdan aldığımız şapkalara gözümüz gibi bakıyoruz. Şapka Müzemizde 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'in, eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in şapkaları var. Atatürk Şapka İnkılabı'nı Kastamonu'da yaptığı için burada açılan bir müzeyiz. 1192 şapka bulunan müzemizde artık şapka koyacak yerimiz kalmadı." ifadelerini kullandı.

Müzelerinde Rusya, Özbekistan, Japonya gibi ülkelerin şapkalarının da bulunduğunu dile getiren Aynan, evrenselliği önemsediklerini vurguladı.

Aynan, merkezlerinde oyuncak ve bez bebeklerin yer aldığı bölüm de bulunduğuna işaret ederek, "Merkez olarak yaptığımız birçok çalışma bulunmakta. Bu çalışmalardan biri de 'Kastamonu Bebekleri' projesiydi. Gazi Üniversitesindeki hocalarımızdan destek aldık. Aldığımız destekler sayesinde burada 30 kadına kurs açtık." diye konuştu.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
15 aylık Hicran bebeğin kahreden ölümü
15 aylık Hicran bebeğin kahreden ölümü
Uyuşturucu ve ruhsatsız silahlarla yakalanan sağlık memuru tutuklandı
Uyuşturucu ve ruhsatsız silahlarla yakalanan sağlık memuru tutuklandı
Arnavutköy'de patlayan trafo alev alev yandı
Arnavutköy'de patlayan trafo alev alev yandı
Mersin'de terör örgütü PKK'ya operasyon: 8 gözaltı kararı
Mersin'de terör örgütü PKK'ya operasyon: 8 gözaltı kararı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.