Kastamonu'da sığırcıkların senkronize dansı görüntülendi
Kastamonu semalarında sığırcıkların uçarken senkronize hareketlerle oluşturduğu farklı şekiller kameraya yansıdı
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Kastamonu semalarında sığırcıkların uçarken senkronize hareketlerle oluşturduğu farklı şekiller kameraya yansıdı.
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İnebolu kara yolunun kenarındaki tarım alanlarında beslenen sığırcıklar, gün batımından önce gökyüzünü hareketlendiriyor.
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Havalanan yüzlerce sığırcık, bir koreografiye sadık kalırcasına eş zamanlı hareket ederek gökyüzünde adeta dans ediyor.
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Oyrak mevkisinde, kümelenerek farklı şekiller oluşturan sığırcıkların görüntüsü kamerayla kaydedildi.
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Hava kararana kadar süren sığırcıkların dansına şahit olanlar bu anı ilgiyle takip etti.
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