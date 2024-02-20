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        Haberler Yaşam Kastamonu'da sığırcıkların senkronize dansı görüntülendi

        Kastamonu'da sığırcıkların senkronize dansı görüntülendi

        Kastamonu semalarında sığırcıkların uçarken senkronize hareketlerle oluşturduğu farklı şekiller kameraya yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 10:41 Güncelleme: 20.02.2024 - 10:41
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          Kastamonu semalarında sığırcıkların uçarken senkronize hareketlerle oluşturduğu farklı şekiller kameraya yansıdı.

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          İnebolu kara yolunun kenarındaki tarım alanlarında beslenen sığırcıklar, gün batımından önce gökyüzünü hareketlendiriyor.

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          Havalanan yüzlerce sığırcık, bir koreografiye sadık kalırcasına eş zamanlı hareket ederek gökyüzünde adeta dans ediyor.

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          Oyrak mevkisinde, kümelenerek farklı şekiller oluşturan sığırcıkların görüntüsü kamerayla kaydedildi.

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          Hava kararana kadar süren sığırcıkların dansına şahit olanlar bu anı ilgiyle takip etti.

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