Kastamonu'da kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
Giriş: 03.12.2024 - 23:44 Güncelleme: 03.12.2024 - 23:44
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kaçak kazı yapıldığı belirlenen alana operasyon düzenledi.
Operasyonda, N.K. ve M.Y. izinsiz kazı yaparken yakalandı. Zanlıların beraberinde dedektör ve kazı malzemeleri ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alındı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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