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        Haberler Yaşam Kastamonu'da donan Yeşil Göl drone ile görüntülendi

        Kastamonu'da donan Yeşil Göl drone ile görüntülendi

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle Yeşil Göl'ün yüzeyi dondu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 17:11 Güncelleme: 19.12.2023 - 17:11
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          Kastamonu'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkilerken güzellikleri de beraberinde getirdi. Kar yağışının ardından soğuk havayla bazı göletler ve dereler buz tutmaya başladı.

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          Tosya'ya 28 kilometre mesafedeki, etrafı tamamen ormanla kaplı Yeşil Göl'ün yüzeyi de dondu.

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          Özellikle yaz aylarında doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenlerin uğrak noktası olan göl, kış manzarasıyla da ayrı güzellik sunuyor.

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          Buz tutan, çevresindeki çam ağaçları karla kaplanan göl, drone ile görüntülendi.

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          Küçüksekiler Köyü Muhtarı Süleyman Çakır, Yeşil Göl'ün doğal güzellikleri ile ön plana çıktığını belirterek, "Gölümüz özellikle doğaseverlerin uğrak noktalarından biri.

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          Yazın genellikle Kastamonu, Çankırı ve Ankara'dan ziyaretçileri ağırlıyoruz. İçinde alabalık, sazan gibi balık türleri bulunuyor ama yasak olduğu için balık avlanmıyor" dedi.

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