Kastamonu'da donan Yeşil Göl drone ile görüntülendi
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle Yeşil Göl'ün yüzeyi dondu
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Kastamonu'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkilerken güzellikleri de beraberinde getirdi. Kar yağışının ardından soğuk havayla bazı göletler ve dereler buz tutmaya başladı.
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Tosya'ya 28 kilometre mesafedeki, etrafı tamamen ormanla kaplı Yeşil Göl'ün yüzeyi de dondu.
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Özellikle yaz aylarında doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenlerin uğrak noktası olan göl, kış manzarasıyla da ayrı güzellik sunuyor.
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Buz tutan, çevresindeki çam ağaçları karla kaplanan göl, drone ile görüntülendi.
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Küçüksekiler Köyü Muhtarı Süleyman Çakır, Yeşil Göl'ün doğal güzellikleri ile ön plana çıktığını belirterek, "Gölümüz özellikle doğaseverlerin uğrak noktalarından biri.
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Yazın genellikle Kastamonu, Çankırı ve Ankara'dan ziyaretçileri ağırlıyoruz. İçinde alabalık, sazan gibi balık türleri bulunuyor ama yasak olduğu için balık avlanmıyor" dedi.
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