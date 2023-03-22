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Kastamonu'da denizde kaybolan balıkçının cesedi 6 ay sonra bulundu

Kastamonu Cide'de balık tutmak için teknesiyle denize açılan 39 yaşındaki Doğan Çelen kaybolmuştu. Günlerce süren arama çalışmaları sonucunda bulunamayan Çelen'in cansız bedeni, kaybolduktan 6 ay sonra bir balıkçı teknesinin ağına takılınca bulundu

Giriş: 22.03.2023 - 01:01 | Güncelleme: ABONE OL
Kastamonu'da denizde kaybolan balıkçının cesedi 6 ay sonra bulundu
Denizde kaybolan balıkçının cesedi 6 ay sonra bulundu
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DHA

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, balık tutmak için teknesiyle denize açıldıktan sonra kaybolan balıkçının cesedine 6 ay sonra ulaşıldı.

DHA'nın haberine göre; 26 Eylül 2022 tarihinde balık tutmak üzere Cide İlyasbey limanından denize açılan Doğan Çelen'den (39) bir daha haber alınamadı. Çelen'in kayığı kayalıklara bindirmiş olarak bulundu. Ekipler tarafından uzun süre denizde, deniz altı ve karada yapılan aramalarda Çelen'e ulaşılamayınca çalışmalar sonlandırıldı.

PANTOLONDAN ÇELEN'İN KİMLİĞİ ÇIKTI

Dün Doğanyurt'da denize açılan bir balıkçı trol teknesinin kıyıdan 90 metre açıkta ağlarına insan cesedi takıldı. Balıkçılar tekneyi Doğanyurt limanına demirledi. Balıkçıların bildirmesiyle limana gelen ekiplerin yaptıkları incelemede tanınmaz halde olan cesedin pantolonundan Doğan Çelen'in kimliği çıktı.

Olay yerine gelen Çelen'in anne ve babası da cesedin üzerindeki giysilerin çocukları Doğan Çelen'e ait olduğunu belirledi. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp'a gönderildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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