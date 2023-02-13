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Kastamonu'da çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi

Giriş: 13.02.2023 - 18:30 | Güncelleme: ABONE OL
Kastamonu'da çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
Kastamonu'da çıkan yangında 1 kişi öldü
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AA

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yukarı Ayvalı köyünde, Şahin Özdemir'e ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine köye gelen Kastamonu ve Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangında dışarı çıkamayan 90 yaşındaki Şerife Özdemir, hayatını kaybetti.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal ve Belediye Başkan Yardımcısı Harun Yalçın köye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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