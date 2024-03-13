Kastamonu'da 5 ayrı suçtan aranan firari hükümlü yakalandı
Kastamonu'da 5 ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Giriş: 13.03.2024 - 01:06 Güncelleme: 13.03.2024 - 01:06
Daday İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Yapılan operasyonda 5 ayrı suçtan 2 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B.Y. yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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