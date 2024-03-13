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        Haberler Dünya ABD'li 8 senatörden Biden'a "İsrail'e silah göndermeyi durdur" çağrısı

        ABD'li 8 senatörden Biden'a "İsrail'e silah göndermeyi durdur" çağrısı

        ABD'de, başını bağımsız Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın çektiği 8 senatörden oluşan grup, Başkan Joe Biden'a mektup göndererek "İsrail'e silah tedarik etmeyi durdurması" çağrısı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 00:43 Güncelleme: 13.03.2024 - 00:43
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        ABD'li Senatör Sanders'tan Biden'a çağrı
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        ABD Senatosundan Sanders'ın yanı sıra 7 Demokrat senatörün de imza attığı mektup, Biden'a Gazze konusunda yapılan siyasi çağrılar arasına eklendi.

        Mektupta senatörler, İsrail yönetiminin Gazze'ye insani yardımların ulaşmasını engellediğini ve bunun ilgili uluslararası anlaşmaları kökten ihlal ettiğini vurguladı.

        ABD'nin üçüncü ülkelere silah satışında "insani yardımları engelleyen ülkelere destek verilemez" şeklindeki ilgili yasaya atıfta bulunan senatörler, İsrail'e silah tedarikine derhal son verilmesi çağrısında bulundu.

        ABD yönetiminin Binyamin Netanyahu hükümetine silah göndermesinin Amerikan yasalarına uygun olmadığının altını çizen senatörler, Gazze'ye acil insani yardımların ulaştırılması gerektiğini ifade etti.

        Amerikalı senatörler, mektupta, "Federal yasalar net; Gazze'deki krizin aciliyeti ortada ve Başbakan Netanyahu'nun ABD'nin bu konudaki endişelerini defalarca görmezden geldiği aşikar. Dolayısıyla bu politikada bir değişiklik yapmak için acil eylem gerekiyor." ifadelerine yer verdi.

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