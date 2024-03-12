Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Yargı Marmaris orman yangınının failine 19 yıl hapis ve para cezası verildi

        Marmaris orman yangınının failine 19 yıl hapis ve para cezası verildi

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 4 bin 392 hektar alanın küle döndüğü yangının başladığı Küfre Koyu'nda 2 benzin bidonuyla yakalanıp, sorgusunda ormanı yaktığını itiraf etmesinin ardından tutuklanan 34 yaşındaki Sacit Ayhan'a verilen 19 yıl hapis ve 190 bin TL para cezası, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 16'ncı Ceza Dairesi'nce onandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 20:52 Güncelleme: 12.03.2024 - 20:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmaris orman yangınının failine 19 yıl hapis ve para cezası verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ​Marmaris'in Bördübet mevkisindeki ormanda, 21 Haziran 2022 tarihinde saat 20.02'de çıkan yangın, gece havadan müdahalenin yapılamaması ve rüzgarın da etkisiyle yayıldı.

        Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin 5 gün boyunca bölgede takip ettiği yangını söndürme çalışmalarına; 3'ü Katar'dan 44 helikopter ve 1'i Azerbaycan'dan 13 uçak, 3 insansız hava aracı, 613 arazöz, 203 iş makinesi, 119 su tankeri ve 28 TOMA ile 5 bin 700 kişilik personel katıldı.

        Fotoğraf: DHA

        Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonrası yangın 5'inci gün sonunda söndürülürken, 4 bin 392 hektar alan kül oldu. Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, orman yangınının ardından sabotaj şüphesi üzerine ortak çalışma başlattı.

        REKLAM

        YAPILAN ARAŞTIRMALARIN ARDINDAN YAKALANDI

        Ekipler, yangın bölgesindeki işletmeler, 2 otel ile 2 kamp alanına ait güvenlik kamerası ile bölgedeki fotokapanlar ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını inceleyip, 3 bin 832 kişi ve araca yönelik sorgulama yaptı.

        İncelemeler sonucu yangının, Saklı Koy mevkisinde çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, bölgede çalışma başlattı.

        Ekipler, yangının çıkış noktası olarak değerlendirilen bölgede yakılmış 3 araç lastiği ve terk edilmiş 1 motosiklet buldu.

        Motosiklet sahibinin Sacit Ayhan olduğu ve hakkında 'tehdit', 'basit yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak'tan suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Ayhan'a ait telefon, yangının çıktığı 21 Haziran'da saat 23.30 itibarıyla kapandığı için sinyal bilgilerine ulaşılamadığı, sosyal medya hesabında yapılan incelemede de yangın öncesi yangın çıkış noktasından konum paylaşarak sosyal medya hesabında mal- mülk davasıyla ilgili ailesine hitaben tehdit cümleleri yazdığı belirlendi.

        Fotoğraf: DHA

        ORMANDA YATARKEN YAKALANDI

        İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip, yangının çıkış saati itibarıyla haber alınamayan Sacit Ayhan'ın yakalanması için çalışma başlattı.

        REKLAM

        Ayhan adına kayıtlı motosikletin bölgede bulunması nedeniyle yangının başlangıç noktasından çok uzaklaşamamış olduğu değerlendirilerek kaçış yönleri, barınma alanları ve tatlı su kaynaklarının koordinatları çıkarılıp arama alanı daraltıldı.

        Ayhan, 23 Haziran'da saat 16.30 sıralarında Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Bördübet köyü Saklı Koy mevkisinde ormanda yatarken yakalandı. Alkollü olduğu belirlenen Ayhan, gözaltına alındı. Şüphelinin yakalandığı alanda, içinde benzin olduğu değerlendirilen 5'er litrelik 2 pet şişe ele geçirildi.

        TUTUKLANDI

        Sacit Ayhan'ın, ilk sorgusunda, ailevi sorunlar yaşadığını belirtip, "Ailem bana arsa verecekti. Arsayı vermekten vazgeçti. Bu konuda kendileriyle tartıştım. Alkolün etkisiyle 2 bidona benzin koyarak ormana gittim. Etrafa benzin dökerek yangın çıkardım. Alevlerin içerisine girip kendimi yakarak öldürmek istedim. Buna cesaret edemedim. Yangın bir anda büyüdü. Daha sonra oradan şişeleri alarak ayrıldım ve ağaçların içine saklandım" dedi. Ayhan, jandarmadaki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Soruşturmanın ardından Sacit Ayhan hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 10 yıldan az olmamak üzere 20 yıla kadar hapis cezası istendi. Ayhan'ın iddianamede yer alan savunmasında, babasının kendisini dışladığını, bu yüzden intihar etmek istediğini, sigara izmaritlerinin normal şartlarda barakasında küllüğüne attığını ancak ormanı yakmak istediği için söndürmeden üç farklı yerde ormana attığını, benzini kullanmadığını, çakmak ile yalnızca sigarasını yaktığını belirterek suçlamaları kabul etti.

        İSTİNAF MAHKEMESİ KARARI ONADI

        Sacit Ayhan'ın 'kasten orman yakma' suçundan yargılandığı Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşması geçen yıl şubat ayında görüldü. Son sözü sorulan Ayhan, "Sayın Hakim Bey, yüce adalet ve sizler bilirsiniz. Ailem ve çocuklarım bitmişti. İçkiliydim, yangını sadece sigara izmaritiyle çıkarttım" dedi. Mahkeme heyeti, verilen kısa aranın ardından kararını açıklayıp, Ayhan'ı 19 yıl hapis ve 9 bin 500 gün karşılığı 190 bin lira adli TL cezasına çarptırdı.

        Ayhan'ı avukatları kararı istinaf mahkemesine taşıdı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 16'ncı Ceza Dairesi, Ayhan'a verilen 19 yıl hapis ve 190 bin TL para cezasını onadı. Karar bu defa Yargıtay'a taşındı. Yargıtay da davada temyiz sebebi bulunmadığından red kararı verdi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        6 yaşındaki Elif bakımsızlıktan ölmüştü! 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
        6 yaşındaki Elif bakımsızlıktan ölmüştü! 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
        Beşiktaş'ta çözüm arayışı
        Beşiktaş'ta çözüm arayışı
        İnfial yaratan kazada çarpıcı detaylar!
        İnfial yaratan kazada çarpıcı detaylar!
        Romanya lideri, NATO liderliğine aday oldu
        Romanya lideri, NATO liderliğine aday oldu
        IKEA'dan dünya genelinde indirim kararı
        IKEA'dan dünya genelinde indirim kararı
        Türkiye'yi şoke eden kazada flaş tutuklama!
        Türkiye'yi şoke eden kazada flaş tutuklama!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Cinsel istismar iddiası! Okulun müdür yardımcısı tutuklandı
        Cinsel istismar iddiası! Okulun müdür yardımcısı tutuklandı
        "Seçim yenilenirse Cumhurbaşkanı Erdoğan'a adaylık yolu açılır"
        "Seçim yenilenirse Cumhurbaşkanı Erdoğan'a adaylık yolu açılır"
        Yeşilçam'ın ağabeyi vefat etti
        Yeşilçam'ın ağabeyi vefat etti
        Can Uzun transfer için yola çıktı
        Can Uzun transfer için yola çıktı
        Ahlaksız teklifi ifşa etti
        Ahlaksız teklifi ifşa etti
        Şener Şen'e destek verdi
        Şener Şen'e destek verdi
        Süper Lig'de 29. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 29. haftanın panoraması
        Uyarıları dikkate almamış!
        Uyarıları dikkate almamış!
        11 ödül 1 milyar dolar hasılat
        11 ödül 1 milyar dolar hasılat
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        Haftada 3 kez 5 bin adım yaşam süresini 3 yıl uzatıyor!
        Haftada 3 kez 5 bin adım yaşam süresini 3 yıl uzatıyor!
        Yapay zeka atılımı değerini yükseltti
        Yapay zeka atılımı değerini yükseltti
        Habertürk Anasayfa