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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kastamonu'da 2 ev alev alev yandı

        Kastamonu'da yanan 2 ev kullanılamaz hale geldi

        Kastamonu Cide'de iki kardeşe ait evlerde yangın çıktı. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken yanan 2 ev kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 03:49 Güncelleme: 23.04.2024 - 03:50
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        Kastamonu'da 2 ev alev alev yandı
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        Kastamonu'nun Cide ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

        Şen köyü Sarıçam Mahallesi'nde Murat Sözen ile Asım Sözen kardeşlere ait evlerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangına itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. AA'nın haberine göre; söndürülen yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #kastamonu
        #Cide
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