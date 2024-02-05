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Kasko şirketlerinin kar marjı son günlerde kaleme aldığımız bir yazı nedeniyle tartışma konusu oldu. Bunun üzerine şirketlerin tüm gelir ve giderlerini Türkiye Sigorta Birliği (TSB) internet sitesinde en son yayımlanan 2023 yılı 3'üncü çeyrek yani 9 aylık şirket yazında mali ve teknik tablolardan çıkardık. Bu tablolarda şirketlerin hem kazançları hem giderleri ayrıntılı olarak yer alıyor. Şimdi biz de başlayalım tek tek neler kazanılıp ne ödendiğine dair rakamları incelemeye. Böylece sigorta şirketlerinin kaskoda vatandaşa fazla prim ödetip ödetmediğini keşfedeceğiz.

Tablolarda yer alan brüt yazılan prim rakamından kazanılmamış primler karşılığı ile reasüröre devredilmiş prim karşılıklarını düştüğümüz zaman geriye 'kazanılan net prim' kalıyor. Bu rakam şirketler bazında toplandığı zaman 9 ayda 40.8 milyar lira olarak görülüyor. Şirketlerin rakamları tek tek TSB sitesinden alındı. Rakamlara itiraz eden şirketler rahatlıkla bize ulaşabilir.

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MALİ GELİR 15.8 MİLYAR LİRA

Diğer yandan sigorta şirketleri vatandaştan pirimi baştan toplayıp hasar ödemesini sonra yaptığı için elinde biriken parayı para ve sermaye piyasalarında değerlendiriyor. Buna mali kar diyebiliriz. İşte bu kar da 9 ayda 15.8 milyar lira olmuş. Anadolu Sigorta, Allianz, Axa, HDI ve Sompo Japan Sigorta'yı 1 milyar liranın üstündeki mali kar için kutlamak gerekiyor. Çünkü bu şirketlerin ellerindeki birikimi basiretli tüccar olarak iyi değerlendirdiklerini gösteriyor.

24.2 MİLYAR LİRA TAZMİNAT VE MUALLAK KARŞILIK

Şimdi gelelim şirketlerden çıkan paraya. Şirketlerin uğradığı hasar yani cebinden çıkana 'uğranılan hasar' dersek, bu kalem şirketlerin (reasürör payı düşülmüş olarak) ödediği tazminatlar ile muallak tazminatları topladığımızda ortaya çıkıyor. Muallak tazminat şirketlerin dosyası açılmış ödenmesi olası ama henüz ödenmemiş hasarlarını belirtiyor. Ancak bu rakamı doğrudan almıyoruz geçen yıldan devreden muallak hasarı buradan çıkıyoruz ki net rakama ulaşalım. 9 ayda şirketler 18,8 milyar lira hasar ödemiş, buna karşın net muallak karşılık diyebileceğimiz rakam da 5.3 milyar lira olmuş. Toplam 24.2 milyar liralık bir hasardan bahsediyoruz. Şirketler bir de acentelere komisyon ödüyor. Peki bu ne kadar? Yaklaşık 6.4 milyar lira. Yönetim giderleri ise toplam 3.1 milyar lira.

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Tüm bunlar sonucunda elde edilen teknik kar 21,8 milyara olarak hesaplanıyor. Mali kar hariç faaliyet karı diyebileceğimiz kar ise 5.9 milyar lirayı aşıyor.

HASAR/PRİM ORANI YÜZDE 59.3

Şimdi gelelim sigortacılıkta çok kullanılan oranlara. Sigorta şirketleri bir branşta en çok hasar/prim oranına bakar. Kasko dalında şirket bazında farklı olsa da Hasar/prim oranının yüzde 59.3 olduğu kolayca hesaplanıyor. Bu ne demek? Şirketler 100 liralık prime karşı 59,3 lira hasar ödüyor. Buna mali karı da katarsak o zaman rakam yüzde 20.5'e düşüyor. Yani şirketler elde kazandığı prim ve elde ettiği mali karın yüzde 20.5'ini hasar olarak ödüyor. Şirketlerin ödediği komisyonun kazandığı prime oranı ortalama toplam 15,7 ve genel giderlerin kazanılan pirime oranı ise yüzde 13.5 düzeyinde.

BİRLEŞİK RASYO YÜZDE 49.5

Tüm bu giderleri topladığımızda yani tüm bu giderlerin toplamı olan Birleşik Rasyo şirketlerin kazandıklarının ne kadarını harcadıklarını gösteriyor. Böylece geriye ne kaldığı da görülüyor. Rakamlar sigorta şirketlerinin mali kar hariç yüzde 88.3'lük harcamaya karşı karlarının yüzde 11,7 olduğunu ortaya koyuyor. Mali karı da unutmayalım. Mali kar dahil şirket giderlerinin yüzde 49.5 ve karlarının ise yüzde 50,5 olduğunu rahatlıkla hesaplanıyor. Bu rakam tüm Avrupa'da yüzde 10 ile 15 arasında. Şimdi okur ve vatandaşlar sigorta şirketlerinin fazla mı az mı kazandığına karar versin.

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