30 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Kasımpaşa'nın yıldız oyuncusu Fode Koita, Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in sorularını yanıtladı. Koita röportajı şöyle:
Geçtiğimiz hafta oynanan Gençlerbirliği maçında şanssız bir mağlubiyet yaşadınız. Bu maç hakkında neler söylemek istersin?
-Bizim için zor bir maçtı. Özellikte 1-0 öne geçip 2-1 kaybetmek gerçekten can sıkıcı oldu. Çünkü kazanabileceğimiz bir maçtı. Ancak dediğiniz gibi bir şanssızlık yaşadık. Şimdi bunu unutup Sivas maçına odaklanmamız lazım.
Kasımpaşa’nın ligdeki durumunu nasıl görüyorsun?
-Hedefimiz olabildiğince fazla maç kazanmak ve bunu nasıl başarabileceğimizin farkındayız. Şu anda lig tablosuna bakmak çok fazla bir anlam ifade etmiyor. Oynayacağımız çok fazla maç var. Şu anki sıralamamız çok önemli değil. Ancak tabi ki buradan çıkabilmemiz için olabildiğince fazla maç kazanmamız lazım… Önümüze bakmalıyız.
Ligin şu anki liderine karşı oynayacaksınız. Sivas karşılaşmasını nasıl görüyorsun?
-Sivasspor çok büyük bir özgüvenle oynayacak. Sonuçta ligin tepesindeler… Ancak bizim için ne kadar önemliyse onlar için de orada kalabilmek adına kazanmak zorunda oldukları bir maç olacak. Dolayısıyla bu baskı altında oynayacaklar… Ligde zaten kolay maç yok. Karşılaştığımız her rakibin güçlü olduğunu ve bize zorluk çıkarabileceğinin farkındayız. Oraya gidip, savaşıp, elimizden gelenin en iyisini yaparak kendi futbolumuzu oynamaya çalışıp iyi bir sonuç çıkarmaya çalışacağız deplasmandan…
Kasımpaşa’nın golcüsü olarak son haftalarda biraz suskun kaldın. Bu konu hakkında ve Quaresma ile uyumun hakkında neler söylemek istersin?
-Sadece Quaresma değil tüm takım arkadaşlarımla iyi şekilde uyum sağlamaya çalışıyorum. Kendimize inanarak mücadele etmemiz lazım… Çünkü tek başına bir oyuncunun yapabileceği bir iş değil futbol… Hep birlikte hücum edip hep birlikte savunma yapmamız lazım. Savunma oyuncularının hücuma, hücum oyuncularının da savunmaya destek vermesi lazım. Bu şekilde bir takım olarak oynadığımızda başarılı olacağımıza inanıyorum. Sadece Quaresma değil, takımdaki bütün oyuncuların birbirleriyle iyi ilişkiler içerisinde olması ve iyi hem saha içinde hem de saha dışında iyi anlaşması oldukça önemli...
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