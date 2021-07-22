Kasımpaşa, Umut Bozok'u transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, bonservisi Fransa ekiplerinden Lorient'te bulunan 24 yaşındaki futbolcu Umut Bozok'u satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"FC Lorient takımının 24 yaşındaki forvet oyuncusu Umut Bozok, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Hastanesi'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllığına kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."