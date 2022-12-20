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Kasımpaşa - Ümraniyespor | CANLI YAYIN

Kasımpaşa - Ümraniyespor maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Dünya Kupası sona ererken Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor! Kasımpaşa, beşinci tur maçında Ümraniyespor'u konuk ediyor

Giriş: 20.12.2022 - 12:07 | Güncelleme: ABONE OL
Kasımpaşa - Ümraniyespor | CANLI YAYIN

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. eleme turu mücadelesi başladı. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak 5. eleme turunda Kasımpaşa ile HangiKredi Ümraniyespor karşı karşıya geliyor.

KASIMPAŞA - ÜMRANİYESPOR

SAAT: 13.00
HAKEM: Ali Palabıyık
STAT: Recep Tayyip Erdoğan
YAYIN: A Spor

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Donk, Hadergjonaj, Graovac, Celina, Mickaël Tırpan, Petretta, Ahmet, Hajradinović, Fall, Stéphane Bahoken

ÜMRANİYESPOR: Serkan, Mustafa, Lenjani, Allyson, Oğuz, Kartal, Antonio Mršić, Metehan, Gheorghe, Onur, Adel Bettaieb

İki takım Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında karşı karşıya gelmiş ve kazanan Kasımpaşa olmuştu. 36'da Hadergjonaj'ın penaltıdan kaydettiği golle öne geçen lacivert-beyazlılar, 83'te Bahoken'in golüyle farkı ikiye çıkarmıştı. Ümraniyespor'da Mrsic'in golü ise puan için yetmemişti.

Kasımpaşa kupaya 3. turdan katılmış ve Yeni Mersin İdmanyurdu'nu 2-1 mağlup edip bir üst tura yükselmişti. İstanbul temsilcisi 1461 Trabzon'u ise 6-1 gibi farklı skorla yenerek adını bu tura yazdırdı.

Kupaya 4. turdan katılan Ümraniyespor ise Efeler 09 Spor'u 4-0 mağlup ederek 5. turda Kasımpaşa'nın rakibi oldu.

SELÇUK İNAN'IN İLK MAÇI

22 Kasım'da Kasımpaşa'nın başına geçen Selçuk İnan, ilk teknik direktörlük sınavını veriyor. Kasımpaşa ile de ilk maçına çıkacak olan genç teknik direktör, futbolu bıraktıktan sonra Fatih Terim'in yardımcısı olarak Galatasaray'da görev yapmıştı. Selçuk İnan'ın idaresinde iki hazırlık maçına çıkan Kasımpaşa, İstanbulspor'u 3-1 yenerken Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

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