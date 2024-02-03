Kasımpaşa Trazie Thomas'ı transfer etti
Transfer çalışmalarını sürdüren Kasımpaşa, 24 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Trazie Thomas'ı kadrosuna kattı.
Giriş: 03.02.2024 - 19:40 Güncelleme: 03.02.2024 - 19:40
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 24 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Trazie Thomas ile sözleşme imzaladı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Trazie Thomas, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşa'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadesi kullanıldı.