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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu: Çok iyi bir geçiş oyunu oynuyoruz - Kasımpaşa Haberleri

        Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu: Çok iyi bir geçiş oyunu oynuyoruz

        Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, 3-0 kazandıkları Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Uğurlu, "Çok iyi bir geçiş oyunu oynuyoruz. İkinci bölgeden üçüncü bölgeye çok etkili geçiyoruz çünkü çok hızlı oyuncularımız var. Üst taraflarda kalmak istiyoruz" diye konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 17:07 Güncelleme: 20.01.2024 - 17:07
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        "Çok iyi bir geçiş oyunu oynuyoruz"
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        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Atakaş Hatayspor'u 3-0 mağlup eden Kasımpaşa'nın teknik direktörü Sami Uğurlu, son maçlarda geçiş oyununu çok iyi oynadıklarını ve fazla sayıda pozisyon bulduklarını söyledi.

        Sami Uğurlu, müsabakanın ardından Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Son maçlarda çok fazla pozisyona girdiklerini aktaran Uğurlu, şunları söyledi:

        "Çok iyi bir geçiş oyunu oynuyoruz. İkinci bölgeden üçüncü bölgeye çok etkili geçiyoruz çünkü çok hızlı oyuncularımız var. Merkezde Hajradinovic ve Aytaç Kara, iyi işler yaptığında iyi pozisyonlar buluyoruz. Son Ankaragücü maçında da çok iyi pozisyonlar bulduk ama savunmada Kenneth Omeruo ve Sadık'ın olmaması bizi düşürdü. Gelişigüzel savunma arkasına vurulan her topta gol yedik. Oyunu iyi işlettiğimiz zaman bile sonuca ulaşamadığımızda ve dönen toplarda gol yediğimizde oyundan düşebiliyoruz. Skoru yakalayamama sebebimiz bu. 3 günde bir maç oynuyoruz ama ona rağmen ligde en fazla mesafe kateden takımız. Kupa maçı da buna dahil. Orada çok fazla pozisyona girdik. Birkaç oyuncuyu dinlendirmek istedik ve gençlere şans vermek istedik. Onlar da aslında çok iyi mücadele etti."

        "ÇOK FARKLI BİR OĞULCAN İZLEYECEĞİZ"

        Transferlerle ilgili konuşan Uğurlu, "Oğulcan Çağlayan aramıza katıldı. Kendisinin son 1-2 senesine bakmadık. Potansiyelinin olduğunu biliyorduk. Kendisinin bizim oyun kurgumuza uyacağını düşünüyoruz. Yeteri kadar maç oynadığında çok farklı bir Oğlulcan izleyeceğiz. Kadro derinliği için daha fazla transfere ihtiyacımız var. Winck, önümüzdeki hafta cezalı ve sağ bekte başka alternatifimiz yok. 4-5 transfere ihtiyacımız var. Bunu da gerçekleştirmek istiyoruz. Oyuncuları doğru rotasyonda kullandığımda performansları daha yukarı çıkacak." ifadelerini kullandı.

        Sıradaki maçların kendileri için çok önemli olduğu dile getiren Uğurlu, "Üst taraflarda kalmak istiyoruz. Önümüzdeki maçlarda alacağımız puanlar üst taraflarda kalmak için çok önemli. Doğru transferlerle de üst taraflarda kalmayı istiyoruz. Umarım istediğimiz şekilde ilerleriz." diye konuştu.

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