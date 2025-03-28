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        Haberler Spor Futbol Kasımpaşa, Samsunspor'a konuk olacak! - Futbol Haberleri

        Kasımpaşa, Samsunspor'a konuk olacak!

        Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda Reeder Samsunspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 11:00 Güncelleme: 28.03.2025 - 11:00
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        Kasımpaşa, Samsunspor'a konuk olacak!
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        Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın Reeder Samsunspor'a konuk olacak.

        Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

        Süper Lig'de çıktığı 27 maçta 8'er galibiyet ile mağlubiyet ve 11 beraberlik yaşayan Kasımpaşa, 35 puanla 10. sırada yer alıyor. İstanbul ekibi, son 5 haftada 4 puan kazanabildi.

        Ligde 15 galibiyet ve 6'şar beraberlik ile mağlubiyeti bulunan Samsunspor ise 51 puanla 3. sırada bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar, son 5 haftada 8 puan aldı.

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