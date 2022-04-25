Sezona istediği gibi başlayamayan ve ilk yarıda sadece üç galibiyet alan Kasımpaşa ikinci yarıya damga vurmaya devam ediyor! Lacivert-beyazlılar ligin 34. haftasında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti ve 13. galibiyetini alarak puanını 47'ye yükseltti.

Devre arasında yeni bir yapılanmaya giden Paşa, ocak ayı transferlerinin de etkisiyle büyük bir çıkış yakaladı. Sami Uğurlu yönetiminde seri galibiyetler alan İstanbul temsilcisi ligin alt sıralarından da hızla uzaklaştı ve 11. sıraya kadar yükseldi.

SON 7 HAFTADA TEK PUAN KAYBI

Kasımpaşa son yedi haftada sadece bir maçta puan kaybı yaşadı. Söz konusu süreçte Göztepe, Çaykur Rizespor, Yeni Malatya, Gaziantep FK, Adana Demirspor ve Beşiktaş'ı mağlup eden lacivert-beyazlılar sadece Fatih Karagümrük mücadelesinde sahadan puansız ayrıldı ve diğer tüm maçlarını kazandı.

İKİNCİ YARININ EN ÇOK PUAN TOPLAYAN İKİNCİ TAKIMI

Ligin ilk yarısında 15 puanı bulunan Kasımpaşa ikinci yarıda ise şimdiye kadar geçen 15 haftada 32 puan topladı. Lacivert-beyazlılar söz konusu süreçte aldığı 10 galibiyet ve 2 beraberlikle Fenerbahçe'den sonra en çok puan toplayan ikinci takım oldu.

15 MAÇTA 37 GOL!

Kasımpaşa ikinci yarıdaki gol performansıyla da futbolseverlerin beğenisini kazandı. Ligin ikinci devresinde 15 maça çıkan Kasımpaşa rakip filelere 37 gol gönderdi. Lacivert-beyazlılar bu alanda da ligin zirvesinde yer aldı.