Kasımpaşa, Kemal Özdeş'ten boşalan teknik direktörlük görevine Tayfur Havutcu'yu getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 49 yaşındaki teknik adam ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine Sportif Direktör Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç katıldı.

Teknik Direktör Tayfur Havutcu, kendisini 1,5 yıllığına Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeye imza attı.

Tayfur Havutcu, Kasımpaşa'nın başında Süper Lig'de ilk sınavını 14. hafta mücadelesinde 8 Aralık Pazar günü eski takımı Beşiktaş'a karşı verecek.

Teknik direktörlüğe, futbolculuk kariyerini sonlandırdığı Beşiktaş'ta 2011'de başlayan Havutcu, siyah-beyazlı takımın başında 2010-2011 sezonunda Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Daha sonra TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'un 2015-2016 sezonunda kısa bir dönem teknik direktörlüğünü üstlenen Havutçu, son olarak A Milli Futbol Takımı'nda Mircea Lucescu ve Şenol Güneş'in yardımcılığını yapmıştı.